Beacon and Virtuous both offer donor management tools, but their monthly fees and transaction costs can add up quickly. Zeffy gives you donor tracking, automated receipts, and campaign management with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Beacon VS Virtuous
Beacon charges monthly fees plus processing fees on every donation, eating into your fundraising budget. Zeffy gives you complete donor management tools with zero fees - donors can leave voluntary contributions to support our platform, keeping 100% of your donations.
Beacon requires separate platforms for ticketing, auctions, and online stores, creating data silos and extra costs. Zeffy includes everything - donor CRM, event ticketing, online store, and fundraising tools - all connected in one zero-fee platform.
Beacon's interface feels outdated and overwhelming for small nonprofit teams. Zeffy is built specifically for small nonprofits with simple, clear tools that your volunteers can use without extensive training, plus you get dedicated support at no extra cost.
Beacon and Virtuous charge monthly fees plus processing fees on every donation, reducing your fundraising impact. Zeffy provides complete donor management with zero fees - track donors, send thank-you emails, and manage relationships without monthly costs eating into your mission budget.
Traditional donor management platforms like Beacon and Virtuous charge $50-200+ monthly plus 2.9% on donations. A nonprofit raising $50,000 annually pays $3,000+ in fees. With Zeffy, you keep 100% of donations while getting the same CRM features - donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
