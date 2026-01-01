Beacon and Veracross help you track donor relationships, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Beacon VS Veracross
💸
Beacon and Veracross charge monthly subscription fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so you keep 100% of donations for your mission.
🤝
Beacon targets creators and Veracross serves private schools. Zeffy understands nonprofit donor stewardship and builds tools specifically for your fundraising needs.
🧰
Beacon lacks auctions and raffles while Veracross requires separate tools for events. Zeffy includes donation pages, ticketing, auctions, and peer-to-peer in one platform.
Zeffy offers 100% free donor management with zero platform fees, while Beacon charges monthly fees plus transaction costs. You keep every dollar donated and get comprehensive CRM tools, automated thank-you emails, and detailed donor insights without any hidden costs.
Unlike Veracross which focuses on schools and charges monthly fees, Zeffy is built specifically for nonprofits with zero platform fees. You get dedicated fundraising tools, donor management, and payment processing all in one free platform designed for your mission.
Zeffy eliminates the monthly fees and transaction costs that eat into your donations. While competitors like Beacon charge for basic features, Zeffy provides comprehensive donor tracking, automated communications, and detailed reporting completely free so more funds go to your cause.
Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees, while Beacon charges monthly subscriptions plus transaction costs. You get donor tracking, automated thank-you emails, and detailed reporting without paying for basic CRM features that should be free.
Unlike Veracross and other platforms that charge monthly fees plus card processing costs, Zeffy operates completely free. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, so 100% of your fundraising budget goes directly to your mission instead of software fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
