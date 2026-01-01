Beacon and Tessitura help you track donors and manage relationships, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Beacon VS Tessitura
Beacon charges monthly fees plus transaction costs, and Tessitura starts at $8,000+ monthly. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
Run raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns in one place. Beacon and Tessitura require separate tools and manual workarounds for these fundraisers.
Launch donation pages and events in minutes with Zeffy's ready-to-use tools. Skip the lengthy implementations and training that Beacon and Tessitura demand.
Beacon charges monthly fees plus transaction fees on every donation, eating into your fundraising budget. Zeffy offers complete donor management with zero fees - track donors, send thank-you emails, and manage relationships without losing money on processing costs.
Tessitura costs $8,000+ monthly and targets large arts organizations with complex needs. Zeffy is built for small nonprofits - you get donor management, fundraising tools, and payment processing for free, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Unlike Beacon or Tessitura that focus only on donor tracking, Zeffy combines donor management with fundraising tools like auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns. You get everything in one platform without paying monthly fees or transaction costs.
Beacon charges monthly subscription fees plus transaction costs on every donation, reducing your fundraising impact. Zeffy provides complete donor management for free - track giving history, send personalized thank-you notes, and segment supporters without monthly bills eating into your budget.
Tessitura costs $8,000+ monthly and targets large arts organizations with complex needs. Zeffy gives small nonprofits powerful donor management tools for free - track relationships, automate thank-you emails, and analyze giving patterns without expensive setup fees or monthly costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
