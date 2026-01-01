Beacon and StratusLive help you track donors and manage relationships, but they charge fees that eat into your fundraising budget. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Beacon VS Stratus Live
Beacon and StratusLive charge monthly fees plus processing fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission.
Beacon and StratusLive focus only on donor management, requiring separate tools for events and sales. Zeffy includes everything you need to fundraise.
Beacon costs $99+ monthly and StratusLive requires complex setup. Zeffy works immediately with no monthly costs or technical barriers.
Beacon charges monthly fees plus processing fees on every donation, eating into your fundraising budget. Zeffy gives you complete donor management tools with zero fees, so 100% of donations reach your mission.
StratusLive costs $99/month plus processing fees, making it expensive for smaller organizations. Zeffy offers the same donor tracking and communication tools at zero cost, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Unlike Beacon and StratusLive that focus only on donor data, Zeffy includes event ticketing, online stores, peer-to-peer campaigns, and payment processing - all fee-free in one platform.
Beacon and StratusLive charge monthly fees because they profit from your fundraising efforts. Zeffy operates differently - we're supported by voluntary donor contributions, so we can offer complete donor management tools at zero cost to your organization.
Yes. While Beacon and StratusLive only handle donor data, Zeffy combines donor management with payment processing, event ticketing, and online stores. You get everything in one platform without monthly fees or transaction costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
