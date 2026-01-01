Beacon and Salesforce help you track donors, but they charge monthly fees that add up fast. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Beacon VS Salesforce
💰
Beacon charges monthly fees plus card fees, and Salesforce costs $60+ per user monthly. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
💳
Beacon and Salesforce require third-party payment processors with complex setup. Zeffy handles all payments built-in with donors covering optional fees.
🧰
Beacon and Salesforce focus on donor data but lack auction, raffle, and ticketing tools. Zeffy includes everything you need to fundraise and engage supporters.
Beacon charges monthly fees plus transaction fees on every donation, eating into your fundraising budget. Zeffy gives you complete donor management tools with zero fees - track donors, send receipts, and build relationships without losing money on every gift.
Salesforce costs $60 per user monthly plus card fees, and requires expensive add-ons for basic nonprofit features. Zeffy provides everything you need - donor tracking, online donations, and receipting - completely free with optional donor contributions.
Yes! Unlike Beacon or Salesforce that focus only on tracking donors, Zeffy combines donation processing, donor management, and receipting in one platform. Accept gifts, track relationships, and manage supporters without paying fees or juggling multiple tools.
Most donor management systems like Beacon and Salesforce charge monthly fees plus transaction costs, draining your budget. Zeffy combines donation processing and donor management with zero fees - track relationships, process gifts, and send receipts without losing money.
No! Unlike Beacon or Salesforce that require separate payment processors and costly integrations, Zeffy handles everything in one place. Accept donations, track donor relationships, and manage communications without juggling multiple expensive tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
