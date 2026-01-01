Beacon and ProDon help you track donors and manage relationships, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Beacon VS Pro Don
Beacon and ProDon charge monthly subscription fees plus card processing fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission.
Beacon and ProDon focus on donor management but require separate tools for events, raffles, and online stores. Zeffy includes everything you need to fundraise.
Beacon and ProDon limit support to business hours and plan tiers. Zeffy offers unlimited support whenever you need help, at no extra cost.
Beacon charges monthly fees plus processing fees on every donation, eating into your fundraising. Zeffy gives you complete donor management with zero fees - donors can leave voluntary contributions to support our platform.
ProDon requires monthly subscriptions plus processing fees that stack up quickly. Zeffy offers the same donor tracking and management capabilities with zero platform fees, so more money stays with your mission.
Yes, plus more. While Beacon and ProDon focus only on donor management, Zeffy includes ticketing, online stores, peer-to-peer campaigns, and payment processing - all with zero fees to your organization.
Beacon and ProDon charge monthly fees plus processing fees that eat into every donation. Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees - donors can leave voluntary contributions to support our platform instead.
Yes. While Beacon and ProDon only handle donor tracking, Zeffy includes payment processing, event ticketing, online stores, and peer-to-peer campaigns - all with zero fees to your organization.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
