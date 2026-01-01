Beacon and Neon One help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees plus processing costs that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Beacon VS Neon One
💸
Beacon and Neon One charge monthly fees plus transaction costs on every gift. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution instead of mandatory platform costs eating into your mission funds.
🧰
Beacon lacks payment processing and auction tools, while Neon One charges extra for basic features. Zeffy includes donation pages, event ticketing, raffles, and peer-to-peer campaigns in one platform with no hidden costs.
🤝
Beacon and Neon One offer limited support based on your plan tier. Zeffy provides unlimited phone, email, and chat support to every organization, plus live training sessions to help your small team succeed.
Beacon charges monthly fees plus transaction fees on every donation, eating into your fundraising budget. Zeffy offers complete donor management with zero platform fees - donors can leave voluntary contributions to support our platform, but 100% of donations go to your cause.
Neon One charges monthly software fees plus processing fees on donations, memberships, and events. Zeffy provides the same donor tracking, event management, and fundraising tools with zero platform fees, helping small nonprofits keep more of what they raise.
Yes. Zeffy offers donor management, online donations, event ticketing, membership management, and peer-to-peer fundraising - all with zero platform fees. Unlike Beacon and Neon One, you won't pay monthly subscriptions or transaction fees that reduce your impact.
Unlike Beacon and Neon One, Zeffy charges zero platform fees. While other donor management systems charge monthly subscriptions plus transaction fees on every donation, Zeffy gives you complete donor tracking, online giving, and fundraising tools at no cost.
Beacon and Neon One charge monthly fees plus processing fees on donations, events, and memberships. These costs add up quickly for small nonprofits. Zeffy eliminates platform fees entirely, letting you keep 100% of donations to fund your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice