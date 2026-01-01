Beacon and LiveImpact help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Beacon VS Live Impact
Beacon charges monthly fees plus transaction costs, LiveImpact costs $150/month plus card fees. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
Beacon lacks auctions, raffles, and stores. LiveImpact offers basic tools with limited customization. Zeffy provides full fundraising capabilities in one platform.
Beacon and LiveImpact limit support based on your plan. Zeffy offers unlimited help to every nonprofit, ensuring you get assistance when you need it most.
Zeffy offers complete donor management with zero fees on all donations, while Beacon charges monthly fees plus transaction costs. You get donation forms, payment processing, and donor tracking in one platform without eating into your fundraising.
Unlike LiveImpact's $150 monthly fee plus card fees, Zeffy is completely free with optional donor contributions. You get the same donor management features without budget constraints, letting you focus funds on your mission instead of software costs.
Yes, and more. Zeffy includes donation processing, donor management, event ticketing, online stores, and peer-to-peer campaigns all fee-free. Both competitors require separate tools or charge extra fees for these essential fundraising features.
Zeffy is the only platform that's completely free for nonprofits. While Beacon and LiveImpact charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy covers all platform costs through optional donor contributions, so 100% of donations reach your cause.
No. Zeffy includes everything in one platform: donation forms, event ticketing, online stores, peer-to-peer campaigns, and full donor management. Beacon and LiveImpact require separate tools for many fundraising activities, adding complexity and costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
