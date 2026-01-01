Beacon and Little Green Light help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Beacon VS Little Green Light
Beacon charges monthly fees plus card fees, Little Green Light costs $45/month plus processing fees. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
Beacon and Little Green Light focus on donor management but need separate tools for donations, events, and sales. Zeffy handles everything in one platform.
Beacon and Little Green Light require complex setup and training. Zeffy works right away with simple tools that make sense for small nonprofit teams.
Beacon and Little Green Light only handle donor data, forcing you to pay for separate tools for donations, events, and fundraising. Zeffy combines donor management with payment processing, event ticketing, and fundraising tools in one free platform.
Traditional platforms like Beacon and Little Green Light charge monthly fees plus transaction costs just for tracking donors. Zeffy gives you donor management plus actual fundraising tools with zero platform fees, so you keep more of every donation.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Beacon and Little Green Light charge monthly fees plus transaction costs. You get donation processing, donor tracking, and email tools in one platform without paying extra for each gift received.
Beacon charges monthly fees plus card processing fees, and Little Green Light costs $45/month plus transaction fees. Zeffy is completely free with no monthly charges or platform fees. Donors can leave voluntary contributions to support our mission.
Yes. While Beacon and Little Green Light focus only on donor data, Zeffy includes donation processing, event ticketing, online stores, raffles, auctions, and peer-to-peer fundraising. You get everything in one free platform instead of paying for multiple tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
