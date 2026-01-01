Beacon and Keela both offer donor management tools, but their monthly fees can quickly add up for small nonprofits. Zeffy gives you donor tracking, automated thank-you emails, and donation forms — all with zero fees so you can invest every dollar in your mission instead of software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Beacon VS Keela
💯
Beacon and Keela charge monthly subscription fees plus transaction costs on every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
Beacon and Keela focus on donor management but lack auction, raffle, and ticketing tools. Zeffy includes everything in one platform with zero fees.
🤝
Beacon and Keela tier their support based on what you pay. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Beacon and Keela charge monthly subscriptions plus transaction fees. You keep 100% of donations and get powerful CRM tools, donation forms, and automated receipts without paying extra for basic features.
Unlike Beacon and Keela that charge $59-125+ monthly plus 2.9% transaction fees, Zeffy is completely free. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, but your organization never pays fees. This saves small nonprofits thousands annually.
Yes! While Beacon and Keela focus mainly on donor tracking, Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, online stores, raffles, and auctions. Everything you need for fundraising in one free platform, not multiple paid tools.
Beacon and Keela charge $59-125+ monthly plus transaction fees for basic donor tracking. Zeffy gives you the same CRM features plus donation forms, automated receipts, and detailed reporting at zero cost. Your donors can leave voluntary contributions, but your nonprofit never pays platform fees.
While Beacon and Keela lock you into expensive monthly subscriptions, Zeffy provides complete donor management without any fees. Track donor relationships, manage contact data, and send automated thank-you emails. Save thousands annually and put every dollar toward your mission instead.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
