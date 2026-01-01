Beacon and EveryAction offer donor management tools, but both charge monthly fees plus processing costs that add up quickly. Zeffy gives you donor tracking, automated receipts, and campaign management with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Beacon VS Every Action
💯
Beacon charges monthly fees plus transaction costs, and EveryAction starts at $109/month plus 2.9% per donation. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
🧩
Beacon lacks auctions and raffles, EveryAction needs separate ticketing software. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and stores in one platform.
🚀
Beacon requires technical expertise and EveryAction targets large organizations with complex needs. Zeffy works for any nonprofit size with simple setup.
Beacon charges monthly fees plus transaction costs that eat into every donation. Zeffy offers complete donor management with zero fees, so 100% of donations reach your mission.
EveryAction costs $109/month plus card fees and targets large organizations. Zeffy provides the same donor tracking and management tools at zero cost for nonprofits of any size.
Yes. Zeffy includes donor management, email marketing, event ticketing, and online stores with zero platform fees. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike Beacon's monthly fees or EveryAction's $109/month cost, Zeffy charges zero platform fees. You get complete donor management, email marketing, and fundraising tools without losing donation dollars to fees.
Yes. Zeffy combines donor tracking, online donations, event ticketing, and email campaigns in one platform. No monthly fees, no transaction costs - just tools that help your mission grow.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
