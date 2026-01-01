Beacon and eTapestry help you track donors and manage relationships, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Beacon VS E Tapestry
Beacon and eTapestry charge monthly fees plus transaction costs on every donation. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising effort goes toward your mission.
Beacon lacks auction and raffle tools, while eTapestry requires separate platforms for events and ticketing. Zeffy handles donations, events, and sales in one place.
Beacon and eTapestry offer tiered support based on your plan level. Zeffy provides unlimited support to every organization, regardless of donation volume.
Zeffy is the only platform that's 100% free for nonprofits. While Beacon and eTapestry charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy covers all costs through voluntary donor contributions.
A nonprofit raising $50,000 annually saves $2,000+ yearly with Zeffy. Beacon charges monthly fees plus processing costs, while eTapestry costs $1,308+ annually in fees alone.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Beacon charges monthly fees plus processing fees on every donation, eating into your fundraising budget.
eTapestry costs $59+ monthly plus $600 annually, plus 2.9% transaction fees. Zeffy provides the same donor tracking and online forms at zero cost, letting you keep 100% of donations.
Yes, plus more. Zeffy includes donor management, online forms, event ticketing, auctions, and peer-to-peer fundraising - all free. Both competitors charge fees and lack many features.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
