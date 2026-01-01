Beacon and DonorSearch help you track donors and research prospects, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you can invest every dollar in your mission instead of software costs.
Beacon VS Donor Search
Beacon and DonorSearch charge monthly fees before you raise a dollar. Zeffy operates on voluntary donor contributions, so 100% of donations reach your mission.
Beacon lacks auctions and ticketing while DonorSearch only does research. Zeffy handles donations, events, raffles, and memberships without juggling multiple platforms.
Beacon and DonorSearch serve large organizations with complex needs. Zeffy speaks your language and solves real problems facing small nonprofit teams every day.
Beacon charges monthly fees plus transaction costs that reduce your fundraising impact. Zeffy offers complete donor management with zero fees, so 100% of donations reach your cause while you track supporters, manage relationships, and grow your donor base.
DonorSearch focuses only on prospect research with custom pricing that adds up quickly. Zeffy provides full donor management plus fundraising tools in one platform with zero fees, helping you find, engage, and retain supporters without eating into your budget.
Yes. While Beacon and DonorSearch require multiple tools and fees for complete fundraising, Zeffy combines donor management, online donations, events, and peer-to-peer campaigns in one zero-fee platform that keeps more money for your mission.
Beacon and DonorSearch charge monthly fees plus transaction costs that drain your budget. Zeffy gives you complete donor management with zero fees, so you keep 100% of donations while tracking supporters and building lasting relationships.
Monthly fees add up fast and reduce funds for your mission. Zeffy offers donor tracking, relationship management, and fundraising tools with zero fees. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, keeping your budget intact.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
