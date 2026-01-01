Beacon and DonorPerfect help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Beacon VS Donorperfect
Beacon charges monthly fees plus card fees, and DonorPerfect starts at $99/month plus processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
While Beacon and DonorPerfect lock you into expensive monthly plans, Zeffy gives you raffles, auctions, ticketing, and donor management at no cost to your organization.
Beacon and DonorPerfect require third-party payment processors and complex integrations. Zeffy accepts credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay natively with zero setup fees.
Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees. While Beacon and DonorPerfect charge monthly fees plus transaction costs that eat into your donations, Zeffy keeps 100% of your funds for your mission.
Unlike Beacon and DonorPerfect that require third-party payment processors with extra fees, Zeffy handles all payment types directly with no platform costs. Your donors can give via credit card, ACH, or mobile payments without reducing your impact.
Yes, Zeffy combines donor management with fundraising tools like events, auctions, raffles, and online stores in one platform. You get everything Beacon and DonorPerfect offer for donor tracking, plus complete fundraising capabilities at zero cost.
Zeffy provides complete donor management with zero monthly fees. While Beacon charges monthly fees plus transaction costs and DonorPerfect starts at $99/month plus card fees, Zeffy keeps 100% of your donations working for your mission.
Yes, Zeffy combines donor tracking with event ticketing, auctions, raffles, and online stores in one platform. Unlike Beacon and DonorPerfect that require separate tools or costly add-ons, you get everything at zero cost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
