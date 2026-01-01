Beacon and Donorfy help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Beacon VS Donorfy
Beacon and Donorfy charge monthly fees that scale with your database size. Zeffy charges zero fees, so you keep 100% of donations for your mission.
Beacon and Donorfy focus on donor management but lack fundraising tools like raffles, auctions, and ticketing. Zeffy includes everything you need to raise funds.
Beacon and Donorfy require separate payment processors with additional transaction fees. Zeffy handles all payments with zero processing costs.
Beacon charges monthly fees plus transaction fees on every donation, eating into your fundraising budget. Zeffy offers complete donor management with zero fees, so 100% of donations reach your mission.
Donorfy's monthly fees increase as your donor database grows, penalizing your success. Zeffy provides unlimited donor records and full CRM features at zero cost, letting you scale without budget constraints.
Unlike Beacon and Donorfy that charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy offers complete donor management, payment processing, and fundraising tools with zero platform fees. Donors can leave voluntary contributions to support our mission.
Yes. Zeffy provides complete donor management including contact profiles, gift tracking, automated receipts, and detailed reporting. Unlike Beacon and Donorfy that charge monthly fees, you get full CRM functionality at zero cost.
Zeffy covers all platform costs through voluntary donor contributions, not mandatory fees. You get donor management, payment processing, and fundraising tools with no monthly charges or transaction fees eating into your budget.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
