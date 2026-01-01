Beacon and DonorDock help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Beacon VS Donordock
💰
Beacon charges monthly fees plus card processing costs, while DonorDock costs $98/month plus transaction fees. Zeffy charges zero fees on all donations.
🧰
Beacon and DonorDock focus on donor management but lack auction, raffle, and ticketing features. Zeffy includes everything you need to fundraise.
⚡
Beacon and DonorDock require payment plans and setup processes. Zeffy lets you create donation pages and start accepting gifts in minutes.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Beacon and DonorDock charge monthly fees plus transaction costs. You keep 100% of donations and get built-in payment processing, email tools, and reporting in one platform.
Zeffy is completely free with optional donor contributions covering costs. Beacon charges monthly fees plus card processing fees, while DonorDock costs $98/month plus transaction fees. These costs add up quickly and reduce your fundraising impact.
Yes, Zeffy combines donor management with fundraising tools like online donations, events, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns. Unlike Beacon or DonorDock, you won't need multiple platforms or integrations to run your fundraising.
Zeffy combines donor management with complete fundraising tools at zero cost. While Beacon and DonorDock charge monthly fees plus transaction costs just for tracking donors, Zeffy includes payment processing, events, auctions, and campaigns all in one platform.
No, Zeffy handles everything in one place. Unlike Beacon and DonorDock that only track donors, Zeffy includes online donations, event ticketing, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns. You avoid juggling multiple platforms and their separate fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
