Beacon VS Donordock

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database
Information not available Donation History & Notes per Donor
Information not available
Donor Tags / Segments Information not available
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Information not available
Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters)
Information not available Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Information not available Export Donor Data Anytime
Information not available
Offline Donations Tracking Information not available
Pre-filled donation forms
Information not available Information not available

Pricing
N/A
Monthly fees plus card fees per gift
$98/mo
card fees per gift
Processing fees
1.2% + £0.20
for EU Visa/MasterCard (discounted from standard 1.5% + £0.20 UK / 2.5% + £0.20 EU), and 2.9% + £0.20 for Non-EU cards (discounted from 3.5% + £0.20). GoCardless and PayPal have their own separate fees.
2.2% + $0.30
per transaction. If donor chooses to cover fees: Donor charged 5% + $0.30, making it completely free for the nonprofit.
Platform fees
0%
Beacon does not charge any platform fees on payments
0%
Always free for nonprofits (Donor Funded model)
Monthly fees
£36/mo
Starting at £36/mo for Starter plan
$250/month
Starting at $250/month for Grow plan
Value for money
5.0
4.9

Features
5.0/5
Intuitive donor management. Minimal setup, ready to use immediately with no training required.
4.9/5
Solid donor tracking. Requires integration work and manual processes for most fundraising features.
Donations
Basic donation tracking and donor management, but requires integration with separate payment processors for actual donation collection
DonorDock handles donation tracking and receipt generation, but charges processing fees on every transaction that eat into your fundraising budget.
Ticketing
Basic event management for donor cultivation events, but no comprehensive ticketing system for public fundraising events
DonorDock doesn't offer event ticketing. You'd need separate ticketing software and manually sync attendee data with your donor records.
Peer-to-Peer Fundraising
Limited peer-to-peer fundraising tools - mainly focuses on tracking donor relationships rather than empowering supporters to fundraise
DonorDock doesn't offer peer-to-peer fundraising campaigns. You'd need additional software and manual processes to track supporter networks.
Auctions
Beacon doesn't offer auction functionality - it's focused on donor management and CRM features rather than fundraising events
DonorDock doesn't support auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to connect bidder data with donor records.
Raffles
No dedicated raffle management features - you'd need to track raffle participants manually or use external tools
DonorDock doesn't support raffle management. You'd need third-party raffle tools and manually import winner data into your donor database.
Online store
No built-in online store capabilities - Beacon is designed for donor relationship management, not e-commerce functionality
DonorDock doesn't include e-commerce functionality. You'd need separate store software and manually connect sales data to donor profiles.
Memberships
Beacon offers basic membership tracking and renewal reminders, but lacks automated membership payment processing and tiered membership management features.
DonorDock offers basic membership tracking but lacks automated renewal reminders and tiered membership management features that growing nonprofits need.
Donor Management/CRM
Beacon provides solid donor tracking with contact management, donation history, and basic reporting, but lacks advanced analytics and donor journey mapping.
DonorDock offers solid donor tracking and relationship management with custom fields, donation history, and basic reporting for small to medium nonprofits.
Emails & Newsletter
Beacon includes email marketing tools with basic templates and segmentation, but limited automation workflows and no advanced personalization features.
DonorDock provides basic email capabilities for donor communication but lacks advanced segmentation and automated campaign features for targeted outreach.
Payment Processing
Beacon integrates with Stripe for payment processing but charges additional transaction fees on top of Stripe's fees, increasing your overall processing costs.
Beacon integrates with Stripe for payment processing but charges additional transaction fees on top of Stripe's fees, increasing your overall processing costs.

Payment methods
Content creation focus, no payment processing
Donor tracking only, no payment processing
Credit Card Payments
Not supported - Beacon is a content creator platform, not a nonprofit payment processor
Not supported - DonorDock is a donor management system without built-in payment processing capabilities
Apple Pay & Google Pay
Not supported - Beacon is a content creator platform, not a nonprofit payment processor
Not supported - DonorDock does not offer payment processing features for digital wallet payments
ACH / Bank Transfers
Not supported - Beacon is a content creator platform, not a nonprofit payment processor
Not supported - DonorDock focuses on donor management and relationship tracking, not payment processing
Tap to Pay App
Not supported - Beacon is a content creator platform, not a nonprofit payment processor
Not supported - DonorDock is donor management software without mobile payment processing functionality

Customer Support
5.0/5
4.9/5 Unlimited Support
Beacon offers limited support based on plan tier
DonorDock offers limited support based on plan tier
Phone Support / Office Hours Beacon provides phone support during standard business hours
DonorDock provides phone support during standard business hours
Webinars Beacon offers regular training webinars and educational sessions for users
DonorDock offers regular training webinars and educational sessions for users
Help Center
Beacon maintains a comprehensive help center with articles and guides
DonorDock maintains a comprehensive help center with articles and guides
Email
Beacon provides live chat support during business hours
DonorDock provides live chat support during business hours Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan tier with phone help during business hours only Support access depends on plan tier with phone help during business hours only