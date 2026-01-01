Beacon and CiviCRM help you track donors and manage relationships, but both charge fees or require technical setup that can strain small nonprofit budgets. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Beacon VS Civi CRM
💯
Beacon and CiviCRM take monthly subscription fees plus transaction costs from every gift. Zeffy charges zero fees, so your donor stewardship budget stays focused on mission work.
🛠️
While Beacon requires technical setup and CiviCRM demands coding knowledge, Zeffy works right out of the box with donor tracking that actually makes sense for small teams.
🤝
Beacon limits support by plan tier and CiviCRM relies on community forums. Zeffy provides real human help when you're managing donor relationships and need answers fast.
Zeffy is the only platform that combines donor management with zero-fee fundraising. While Beacon and CiviCRM charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy keeps 100% of your donations. You get complete donor tracking, automated receipts, and relationship management without paying for each feature.
CiviCRM requires technical expertise and ongoing maintenance that most small nonprofits don't have. Zeffy works immediately with no setup headaches. You get donor management, payment processing, and fundraising tools in one simple platform that your team can use right away.
Zeffy combines donor management with zero-fee fundraising tools. While Beacon charges monthly fees plus transaction costs, Zeffy lets you keep 100% of donations. You get donor tracking, gift history, and automated receipts without the complexity or extra costs.
CiviCRM requires technical setup and ongoing maintenance that many small nonprofits can't handle. Zeffy works right out of the box with no monthly fees. You get donor management plus payment processing, ticketing, and peer-to-peer fundraising in one simple platform.
Yes, Zeffy manages your entire donor journey. Track donor information, process gifts with zero fees, send automated thank-you emails, and generate tax receipts. Unlike other platforms that charge for each feature, everything is included at no cost to your organization.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
