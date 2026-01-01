Beacon and CharityEngine both offer donor management tools, but they come with monthly fees and processing costs that add up quickly. Zeffy gives you donor tracking, automated thank-you emails, and donation forms with zero fees — so you can focus on building relationships instead of managing your budget.
Beacon VS Charity Engine
Beacon charges monthly fees plus transaction costs, while CharityEngine takes $550/month plus card fees. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
Beacon requires technical knowledge and multiple integrations, CharityEngine costs hundreds monthly. Zeffy includes everything you need with simple setup.
Beacon feels overwhelming for small teams, CharityEngine requires dedicated staff. Zeffy offers donor stewardship tools designed for one-person shops.
Beacon charges monthly fees plus transaction fees on every donation, eating into your fundraising revenue. Zeffy offers complete donor management with zero platform fees - donors can leave voluntary contributions to support our mission, but 100% of donations go to your cause.
CharityEngine costs $550/month plus processing fees on every gift, making it expensive for smaller organizations. Zeffy provides the same donor tracking, gift processing, and CRM features at zero cost, helping you keep more funds for your programs.
Yes. While Beacon and CharityEngine charge for donations, events, auctions, and merchandise sales, Zeffy processes all fundraising activities fee-free. You get complete donor management, event ticketing, online stores, and peer-to-peer campaigns without losing revenue to platform costs.
Beacon charges monthly fees plus transaction costs, while CharityEngine costs $550/month plus processing fees. Zeffy provides the same donor tracking, gift processing, and CRM features with zero platform fees, keeping 100% of donations for your mission.
Organizations save thousands annually by eliminating monthly subscription costs and transaction fees. Zeffy offers complete donor management, automated receipts, and detailed reporting without eating into fundraising revenue through platform charges.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
