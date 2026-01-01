Beacon and Breeze ChMS help churches track donors and manage members, but both charge fees that reduce your ministry budget. Zeffy gives you donor management, online giving, event ticketing, and member communication tools — all with zero fees so every dollar stays with your church's mission.
Beacon VS Breeze Chms
Zeffy charges zero fees, so 100% of every donation goes directly to your mission instead of platform costs
Zeffy includes built-in auction, raffle, and ticketing tools so you can run all your fundraising events from one platform
Zeffy provides unlimited support whenever you need help, not just during standard office hours
Zeffy goes beyond just tracking donors - we help you actually raise money. While Beacon and Breeze charge monthly fees plus transaction costs just to manage your data, Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and payment processing at zero cost.
Yes, because every dollar raised stays with your cause. Traditional donor management tools like Beacon and Breeze take monthly fees plus card processing fees from each gift. Zeffy's zero-fee platform means 100% of donations reach your mission.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Beacon charges monthly fees plus transaction costs. You get donation forms, payment processing, and CRM tools in one place without the extra charges that eat into your fundraising.
Unlike Breeze's $72/month plus card fees, Zeffy provides full fundraising tools at zero cost. You get online donations, event ticketing, auctions, and peer-to-peer campaigns - not just basic church management features.
Yes, Zeffy combines donor tracking, payment processing, and fundraising tools in one platform. While Beacon and Breeze focus mainly on data management, Zeffy helps you actually raise money through multiple channels without platform fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
