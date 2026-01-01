Beacon and Bonterra help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Beacon VS Bonterra
Beacon charges monthly fees plus card fees, while Bonterra costs $200+/month plus 3% per gift. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
Beacon and Bonterra focus on donor management but lack built-in donation forms, raffles, and event ticketing. Zeffy includes everything you need to fundraise.
Beacon and Bonterra limit support to business hours and plan tiers. Zeffy provides unlimited support whenever your team needs help with campaigns.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Beacon charges monthly fees plus transaction costs. You get donation forms, payment processing, and CRM tools in one platform without paying extra for each gift received.
Bonterra costs $200+ monthly plus 3% card fees and requires third-party integrations for payments. Zeffy provides everything built-in with zero platform fees, saving small nonprofits thousands annually while simplifying operations.
Yes, Zeffy combines donation processing, donor management, and fundraising tools in one zero-fee platform. Unlike Beacon or Bonterra that need separate payment processors, Zeffy handles everything seamlessly without additional costs.
Yes, Zeffy is completely free for nonprofits. While Beacon charges monthly fees plus card fees per gift and Bonterra costs $200+ monthly plus 3% card fees, Zeffy covers all costs through voluntary donor contributions.
Nonprofits switch because Zeffy combines donor management, payment processing, and fundraising tools in one zero-fee platform. No more juggling multiple systems or paying thousands in monthly fees and transaction costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
