Beacon and Bloomerang help you track donors, but they charge monthly fees that add up fast. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you can invest every dollar in your mission instead of software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Beacon VS Bloomerang
Beacon charges monthly fees plus card fees, while Bloomerang takes card fees plus 1% of every donation. Zeffy charges zero fees, so donors can leave a voluntary contribution.
Beacon and Bloomerang focus on donor tracking but need separate tools for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything in one platform.
Beacon and Bloomerang require monthly subscriptions that add up over time. Zeffy gives you professional fundraising tools without recurring software costs.
Traditional platforms like Beacon and Bloomerang charge monthly fees plus transaction costs, reducing your fundraising impact. Zeffy combines donation processing with donor management at zero cost - track relationships, send receipts, and manage campaigns while keeping every dollar donated.
Beacon charges monthly fees plus card fees per gift, while Bloomerang adds a 1% platform cut on top of processing costs. Zeffy operates through voluntary donor contributions, so your organization pays nothing - no monthly fees, no transaction costs, no hidden charges.
Beacon charges monthly fees plus transaction costs on every donation, eating into your fundraising budget. Zeffy offers complete donor management with zero fees - track donors, send receipts, and manage relationships without losing money to software costs.
Bloomerang charges card fees plus a 1% platform cut on top of monthly costs. Zeffy gives you donor tracking, automated receipts, and relationship management at zero cost - keeping 100% of every donation for your mission.
Yes. While Beacon and Bloomerang require separate payment processors with extra fees, Zeffy combines donation processing and donor management in one platform. Accept gifts and track relationships without paying monthly fees or transaction costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
