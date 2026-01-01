Auctria and Silent Auction Pro help you run auction events, but they charge fees that reduce your fundraising totals. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Auctria VS Silent Auction Pro
💰
Auctria and Silent Auction Pro take platform fees plus card processing costs from every winning bid. Zeffy charges zero fees, so your gala auction raises money for your mission instead of paying platform costs.
🧩
Auctria and Silent Auction Pro only handle auctions, forcing you to juggle separate tools for donations, raffles, and ticketing. Zeffy gives you everything in one place without the hassle.
🎧
Auctria and Silent Auction Pro limit support to business hours and email only. Zeffy offers unlimited support through chat, email, and phone whenever your event needs help.
Zeffy offers 100% free fundraising tools beyond just auctions. While auction platforms charge fees and limit you to event-based fundraising, Zeffy provides donations, ticketing, raffles, and peer-to-peer campaigns at zero cost.
Yes. Unlike auction-only platforms, Zeffy supports ongoing donations, membership management, online stores, and email campaigns. You get a complete fundraising solution that works 365 days a year, not just during events.
Auction platforms charge annual fees plus 2-3% on every transaction. With Zeffy's zero-fee model, a nonprofit raising $50,000 annually saves $1,000-1,500 in platform costs that can go directly to your mission instead.
Auction platforms charge card fees plus platform cuts on every bid. Zeffy processes all payments at zero cost to your organization. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep our platform free.
Your fundraising continues seamlessly. While auction platforms go dormant between events, Zeffy keeps working with donation pages, membership renewals, online stores, and email campaigns to engage supporters year-round.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
