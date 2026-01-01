Auctria VS Handbid

Handbid

Easy Upload of Auction Items Mobile & Online Bidding (Silent + Live)
Automatic Payment/Checkout for Winners
Real‑Time Outbid Notifications & Bid Tracking Custom Branding & Auction Page Sharing Reporting & Exportable Winner/Payment Data
In‑Person Event Support (QR codes, on‑site bidding, checkout) class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>

Pricing

Auctria: N/A - No pricing information available
Handbid: $1,396+ plus 3.5% on winning bids

Processing fees:
Auctria: $0.30 + 3.9% - Total credit card processing fees (using Stripe): Explorer: per transaction; Emerald: $0.30 + 3.4% per transaction; Diamond: $0.30 + 3.15% per transaction. This includes Stripe's base fee of $0.30 + 2.9% plus Auctria's fee (Explorer: 1%, Emerald: 0.5%, Diamond: 0.25%).
Handbid: 3.5% + $0.30 per transaction (3.95% + $0.30 for American Express)

Platform fees:
Auctria: $0 - No platform or performance fees on any plan. Auctria does not charge a percentage of what the event raises.
Handbid: $0 - No platform or performance fees.

Monthly fees:
Auctria: $0 - Explorer plan is free per year; Emerald: $375 per year; Diamond: $750 per year. Licenses are annual, not monthly.
Handbid: $0 - No monthly fees. Annual flat-rate pricing: The Big Event ($1,396/year), The Big Event+ ($1,999/year), The Whole Shebang ($2,499/year), The Whole Shebang+ ($2,999/year), Commercial (custom pricing upon request).

Value for money:
Auctria: 4.8
Handbid: 4.7

Features

Auctria: 4.8/5 - Comprehensive auction platform with solid setup, though requires learning multiple features.
Handbid: 4.7/5 - Mobile-first auction bidding that's easy to use, but limited to auctions only.

Donations:
Auctria: Limited donation capabilities - primarily focused on auction-related giving rather than standalone donation forms or recurring giving programs.
Handbid: Handbid includes basic donation collection during auction events but isn't designed as a standalone donation platform.

Ticketing:
Auctria: Event ticketing available for auction events, but lacks broader event management capabilities for non-auction fundraising events.
Handbid: Handbid includes basic event ticketing for auction events but lacks comprehensive ticketing features for other events.

Peer-to-Peer Fundraising:
Auctria: No dedicated peer-to-peer fundraising features - focuses on centralized auction events rather than distributed fundraising campaigns.
Handbid: Handbid doesn't support peer-to-peer fundraising campaigns - it's focused specifically on auction events only.

Auctions:
Auctria: Auctria offers comprehensive auction management with silent, live, and online auction formats. Features include bid tracking, payment processing, and donor management tools specifically designed for fundraising events.
Handbid: Handbid offers mobile bidding, live auction management, and payment processing for charity auctions with real-time bid tracking.

Raffles:
Auctria: Raffle functionality available as part of auction events, but limited compared to dedicated raffle platforms with advanced ticket management.
Handbid: Handbid doesn't offer raffle functionality - you'd need separate raffle software for 50/50 draws and prize drawings.

Online store:
Auctria: Basic merchandise sales functionality integrated within auction events, but not a standalone e-commerce solution for ongoing nonprofit retail needs.
Handbid: Handbid doesn't include online store functionality - you'd need additional tools to sell merchandise or products.

Memberships:
Auctria: Auctria doesn't offer membership management features. You'd need separate software to track member data and renewals.
Handbid: Not available - Handbid focuses solely on auction events without ongoing membership management features

Donor Management/CRM:
Auctria: Basic bidder tracking during events. Limited donor relationship management beyond auction participation data.
Handbid: Limited bidder data collection during auctions - lacks full donor relationship management and tracking capabilities

Emails & Newsletter:
Auctria: Limited email capabilities focused on auction communications. No comprehensive newsletter or donor communication tools.
Handbid: Basic email notifications for auction events only - no comprehensive newsletter or donor communication tools

Payment Processing:
Auctria: Processes payments through Stripe with standard processing fees. No option for fee-free donations outside of auction events.
Handbid: Processes payments through Stripe with standard processing fees. No option for fee-free donations outside of auction events.

Payment methods

Auctria: Credit cards only for auction events
Handbid: Credit cards and digital wallets for mobile bidding

Credit Card Payments:
Auctria: Supported - Credit card processing available for auction payments with standard fees
Handbid: Supported - Accepts major credit cards through integrated payment processing for auction transactions

Apple Pay & Google Pay:
Auctria: Not specified - Digital wallet support not clearly mentioned on their platform
Handbid: Supported - Mobile-first platform includes Apple Pay and Google Pay for seamless mobile bidding

ACH / Bank Transfers:
Auctria: Not supported - Auctria focuses on auction events, not direct payment processing
Handbid: Not supported - Handbid focuses on mobile bidding and doesn't offer ACH payment processing

Tap to Pay App:
Auctria: Not supported - Auctria is web-based auction software, not a mobile payment app
Handbid: Not supported - Handbid is web-based mobile bidding platform without tap-to-pay functionality

Customer Support

Auctria: 4.8/5
Handbid: 4.7/5

Unlimited Support:
Auctria: Auctria does not offer unlimited support - assistance is limited to business hours and specific support channels
Handbid: Handbid offers tiered support based on plan level, with premium support for higher tiers

Phone Support / Office Hours:
Auctria: Auctria provides phone support during standard business hours Monday through Friday for technical assistance
Handbid: Handbid provides phone support during business hours for premium plan customers

Webinars:
Auctria: Auctria provides occasional training webinars and educational sessions for auction setup and best practices
Handbid: Handbid provides training webinars and educational sessions for auction organizers

Help Center:
Auctria: Auctria maintains a comprehensive help center with articles, guides, and video tutorials for auction management
Handbid: Handbid maintains a comprehensive help center with guides and FAQs for auction management

Email:
Auctria: Auctria offers email support during business hours with response times typically within 24 hours
Handbid: Handbid offers email support through their help center contact form

Nonprofit-Focused Support Team:
Auctria: Email and phone support during business hours with 24-hour response times for auction-focused guidance
Handbid: Tiered support based on plan level with premium phone access for higher-tier auction customers