Auctria and BiddingForGood help you run charity auctions, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Auctria VS Biddingforgood
💰
Auctria takes card fees plus a platform cut, and Biddingforgood charges $595/year plus 9% on winning bids. Zeffy charges zero fees, so your gala auction actually raises money for your mission.
🧩
Auctria and Biddingforgood only handle auctions, forcing you to juggle separate tools for donations, raffles, and newsletters. Zeffy gives you everything in one platform.
🎧
Auctria limits support to business hours, and Biddingforgood restricts phone help to higher-tier plans. Zeffy offers unlimited email support and live chat whenever you need help.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with no platform fees, while Auctria charges card fees plus a cut of your winning bids. You keep every dollar raised with Zeffy, and get auction tools plus donations, ticketing, and peer-to-peer campaigns all in one platform.
Unlike Biddingforgood's $595 annual fee plus 9% on winning bids, Zeffy is completely free with optional donor contributions. You get auction management plus full nonprofit tools like donor CRM, email marketing, and membership management that Biddingforgood doesn't offer.
Yes! While Auctria and Biddingforgood focus only on auctions, Zeffy provides a complete fundraising suite. Run auctions, collect donations, sell tickets, manage memberships, send newsletters, and track donors all in one free platform designed specifically for nonprofits.
Zeffy gives you everything in one free platform. While Auctria and Biddingforgood only handle auctions, Zeffy includes donor CRM, email marketing, membership management, and ticketing. You get complete nonprofit tools without paying multiple vendors.
With Zeffy's zero-fee platform, you keep 100% of what you raise. Auctria takes card fees plus cuts from winning bids, while Biddingforgood charges $595 yearly plus 9% on bids. A $10,000 auction could cost you $900+ in fees with them versus $0 with Zeffy.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
