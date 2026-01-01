Vente aux enchères scolaires.net

Auctions Platforms Features
Easy Upload of Auction Items: ✓ (both platforms)
Mobile & Online Bidding (Silent + Live): ✓ (both platforms) Automatic Payment/Checkout for Winners: ✓ (both platforms) Real‑Time Outbid Notifications & Bid Tracking: ✓ (both platforms) Custom Branding & Auction Page Sharing: ✓ (both platforms) Reporting & Exportable Winner/Payment Data: ✓ (both platforms) In‑Person Event Support (QR codes, on‑site bidding, checkout): ✓ (both platforms)

Pricing
Auction Frogs: $395+ per event plus card fees. Processing fees: 2.95% + $0.30 for VISA/MC; higher rates apply for AMEX/DS per transaction. Platform fees: 5% platform fee on all transactions. Monthly fees: No pricing information available.
SchoolAuction.net: 3% card fees and a cut on winning bids. Processing fees: 3% + $0.30 for Acorn and Essentials; Plus and Professional can use their own processor via supported gateways. Platform fees: Acorn plan: 3% Performance Fee (platform fee). Essentials, Plus, and Professional plans: $0 platform fees. Monthly fees: $0 - No monthly fees. Value for money: 4.7

Features
Auction Frogs: Auction-only platform with limited features and high transaction fees that reduce fundraising revenue.
SchoolAuction.net: 4.6/5 - Solid auction tool, but charges 3% + $0.30 per transaction and lacks email marketing and donor tracking.

Donations
Auction Frogs: No donation capabilities - Auction Frogs focuses solely on auctions, requiring separate platforms for other fundraising needs. SchoolAuction.net: SchoolAuction.net doesn't offer standalone donation tools - you'd need separate software to collect donations outside of auctions.

Ticketing
Auction Frogs: No event ticketing features - you'll need separate platforms to sell tickets for galas, concerts, or other fundraising events. SchoolAuction.net: SchoolAuction.net doesn't provide event ticketing features - you'd need additional tools to sell tickets for your events.

Peer-to-Peer Fundraising
Auction Frogs: No peer-to-peer fundraising features - supporters can't create their own fundraising pages or campaigns through Auction Frogs. SchoolAuction.net: SchoolAuction.net doesn't support peer-to-peer fundraising campaigns - supporters can't create their own fundraising pages.

Auctions
Auction Frogs: Auction Frogs offers basic online auction tools with limited customization and higher transaction fees that eat into your fundraising revenue.
SchoolAuction.net: SchoolAuction.net offers auction management with bidding tools, but charges processing fees that eat into your fundraising revenue.

Raffles
Auction Frogs: No raffle capabilities - Auction Frogs is limited to auction-style fundraising only, missing other popular fundraising methods. SchoolAuction.net: SchoolAuction.net doesn't offer raffle management tools - you'd need separate software to run raffle campaigns.

Online store
Auction Frogs: No online store functionality available - you'll need additional tools to sell merchandise or other items outside of auctions. SchoolAuction.net: SchoolAuction.net doesn't include online store functionality - you'd need separate e-commerce software to sell merchandise.

Memberships
Auction Frogs: Not available - Auction Frogs focuses solely on auction events without ongoing membership management features SchoolAuction.net: SchoolAuction.net doesn't offer membership management features. You'd need separate software to track and manage member relationships.

Donor Management/CRM
Auction Frogs: Basic bidder information capture during auctions - lacks ongoing donor relationship management capabilities SchoolAuction.net: Limited donor tracking focused only on auction activity. No comprehensive donor relationship management or giving history.

Emails & Newsletter
Auction Frogs: Limited to auction-related communications - no comprehensive email marketing tools for donor engagement

SchoolAuction.net: No built-in email marketing tools. You'll need third-party software to send newsletters and follow up with supporters.

Payment Processing
Auction Frogs: Basic payment collection for auction items with standard processing fees that reduce your fundraising revenue
SchoolAuction.net: Basic payment collection for auction items with standard processing fees that reduce your fundraising revenue.

Payment methods
Auction Frogs: Credit cards only, no modern payment options
SchoolAuction.net: Basic credit card processing, missing key methods

Credit Card Payments
Auction Frogs: Supported - Processes credit card payments through their auction platform for bidding and ticket sales
SchoolAuction.net: Supported - Accepts credit card payments through integrated payment processing for auction items

Apple Pay & Google Pay
Auction Frogs: Not specified - No clear information available about Apple Pay or Google Pay integration
SchoolAuction.net: Not supported - Limited to traditional credit card processing without mobile wallet integration

ACH / Bank Transfers
Auction Frogs: Not supported - Auction Frogs focuses on auction management and mobile bidding, not direct payment processing
SchoolAuction.net: Not supported - SchoolAuction.net focuses on auction management without direct ACH payment processing

Tap to Pay App
Auction Frogs: Not supported - Auction Frogs is a web-based auction platform without tap-to-pay functionality
SchoolAuction.net: Not supported - No mobile tap-to-pay functionality available for in-person auction events

Customer Support
Auction Frogs: N/A
SchoolAuction.net: 4.6/5 Unlimited Support
Auction Frogs: Auction Frogs limits support to business hours with response times of 24-48 hours
SchoolAuction.net: SchoolAuction.net offers limited support during business hours, not unlimited access Phone Support / Office Hours
Auction Frogs: Auction Frogs offers phone support during standard business hours for urgent issues
SchoolAuction.net: SchoolAuction.net provides phone support during standard business hours for urgent issues

Webinars
Auction Frogs: Auction Frogs offers occasional training webinars for auction setup and best practices SchoolAuction.net: SchoolAuction.net offers training webinars and educational sessions to help schools run successful auctions

Help Center
Auction Frogs: Auction Frogs has a basic help center with setup guides and frequently asked questions SchoolAuction.net: SchoolAuction.net maintains a help center with guides and FAQs for auction setup and management

Email
Auction Frogs: Auction Frogs provides email support during business hours for technical questions and account setup SchoolAuction.net: SchoolAuction.net provides email support during business hours for technical questions and account setup

Nonprofit-Focused Support Team
Auction Frogs: Email and phone support during business hours with 24-48 hour response times for auction questions SchoolAuction.net: Business hours support for schools with phone access and educational webinars for auction management