Auction Frogs and Auctria help you run silent auctions and galas, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Auction Frogs VS Auctria
Auction Frogs charges $395+ per event plus card fees, while Auctria takes a cut of every winning bid. Zeffy charges zero fees, so your silent auction actually raises money for your mission.
Auction Frogs lacks ticketing and donor management, while Auctria misses raffles and peer-to-peer tools. Zeffy handles auctions, raffles, donations, and events in one place.
Auction Frogs limits support to business hours, while Auctria restricts help by plan tier. Zeffy offers unlimited support whenever your fundraising event needs assistance.
Zeffy offers everything auction platforms do plus much more - all at zero cost. While Auction Frogs charges $395+ per event and Auctria takes a cut of winning bids, Zeffy lets you keep 100% of what you raise through auctions, raffles, donations, ticketing, and peer-to-peer campaigns.
Yes! Unlike auction-only platforms, Zeffy is your complete fundraising toolkit. Run auctions, sell raffle tickets, collect donations, manage memberships, sell event tickets, and launch peer-to-peer campaigns - all from one platform that costs you nothing.
Auction platforms charge hundreds per event plus processing fees that reduce your fundraising impact. Zeffy is completely free - donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, so 100% of your fundraising goes directly to your cause.
Zeffy provides unlimited email support and live chat help whenever you need it - not just during business hours like Auction Frogs and Auctria. Plus, you get access to our help center, training resources, and community support, all at zero cost.
With Zeffy, you never outgrow your fundraising platform. Start with auctions, then add donations, memberships, ticketing, and peer-to-peer campaigns as your nonprofit grows - all on one platform that remains completely free.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
