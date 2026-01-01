Aplos focuses on accounting while Virtuous specializes in donor relationships, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy combines donor management with donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Aplos VS Virtuous
💸
Aplos charges $79/month plus card fees, while Virtuous adds monthly costs on top of processing fees. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
🎟️
Aplos and Virtuous focus on donor management but lack auction, raffle, and ticketing tools. Zeffy handles all your fundraising events in one platform.
🤝
Aplos and Virtuous limit support by business hours and plan tiers. Zeffy provides unlimited help whenever you need it, at no extra cost.
Zeffy combines donor tracking with actual fundraising tools at zero cost. Track donor relationships, giving history, and communication preferences while processing donations without monthly fees or transaction costs that Aplos and Virtuous charge.
Yes, Zeffy handles both donor management and payment processing in one platform. Unlike Aplos that requires third-party processors or Virtuous that charges 2.9% + $0.30 per gift, you get complete donor tracking and payment processing at no cost.
Zeffy offers complete donor management with zero fees on donations, while Aplos charges $79/month plus card fees and Virtuous adds 2.9% + $0.30 per transaction. You keep 100% of every gift while tracking donor relationships, communication history, and giving patterns in one platform.
Unlike Aplos and Virtuous that focus only on data tracking, Zeffy combines donor management with actual fundraising tools. You can process donations, send thank-you emails, track giving history, and manage donor relationships without paying monthly fees or transaction costs.
Yes, Zeffy tracks all essential donor information including contact details, giving history, communication preferences, and engagement data. The difference is you get this donor management capability built into a complete fundraising platform at zero cost to your organization.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice