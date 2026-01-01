Aplos and Tessitura help you track donors and manage relationships, but they charge fees that eat into your fundraising budget. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Aplos VS Tessitura
Aplos charges $79/month plus card fees, while Tessitura costs $8,000+ monthly. Zeffy charges zero fees, so your entire budget goes to your mission.
Aplos and Tessitura require separate tools for auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns. Zeffy includes everything you need to run any fundraiser.
Aplos and Tessitura limit support to business hours and plan tiers. Zeffy offers unlimited support whenever you need help, not just when it's convenient.
Zeffy gives you complete donor management with zero fees, while Aplos charges $79/month plus card fees on every donation. You get online donation forms, payment processing, and donor tracking all in one platform without eating into your fundraising dollars.
Tessitura costs $8,000+ monthly and targets large arts organizations. Zeffy is built for smaller nonprofits with zero fees and simple setup. You get donor management, online giving, and event tools without the complexity or massive price tag.
Yes. Unlike Aplos, Zeffy processes donations directly with built-in forms and payment options. Unlike Tessitura's arts focus, Zeffy works for any nonprofit type. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform instead of you paying fees.
Zeffy gives you complete donor management with zero fees on donations. While Aplos charges $79/month plus card fees and Tessitura costs $8,000+ monthly, you get donor tracking, online forms, and payment processing without any monthly costs or transaction fees eating into your fundraising.
Unlike Aplos's monthly fees plus transaction costs or Tessitura's enterprise pricing, Zeffy operates on voluntary donor contributions. Donors can choose to leave a small voluntary contribution to support our platform, but there are no required fees on your donations or monthly charges.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
