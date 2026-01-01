Aplos VS Sumac

Aplos and Sumac help you track donors and manage funds, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donations, event ticketing, and fund accounting — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Aplos and Sumac charge monthly fees plus card processing costs on every gift. Zeffy charges zero fees, so more money goes directly to your mission.
Aplos and Sumac focus on donor data but lack auction, raffle, and ticketing features. Zeffy handles all your fundraising needs in one platform.
Aplos and Sumac limit support by plan tier and business hours. Zeffy offers unlimited support whenever you need help with your campaigns.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Aplos charges $79/month plus card fees and Sumac adds monthly costs plus 2.9% + 30¢ per donation. You keep 100% of every gift.
Yes. Zeffy includes ticketing, auctions, and raffles at no cost, while Aplos and Sumac require separate event software. You get donor tracking plus full event management in one platform.
Zeffy processes all payments free with donors having the option to leave a voluntary contribution. Aplos and Sumac charge processing fees on every donation, reducing your fundraising impact.
Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees. Aplos costs $79/month plus card fees, while Sumac charges monthly fees plus 2.9% + 30¢ per donation. You keep every dollar donated.
Yes. Zeffy includes donor tracking, payment processing, ticketing, auctions, and raffles in one platform. Aplos and Sumac require separate event software, creating extra costs and data silos.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
