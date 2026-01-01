Aplos and StratusLIVE help you track donors and manage funds, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger relationships with supporters.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Aplos VS Stratus Live
💸
Aplos and StratusLive charge $79-99/month plus card fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission.
🎯
Aplos and StratusLive focus on donor records but lack auction, raffle, and ticketing tools. Zeffy includes everything you need to fundraise.
🤝
Aplos and StratusLive limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit, regardless of donation volume.
Zeffy offers complete donor management with zero fees on all donations, while Aplos charges $79/month plus card fees and StratusLive costs $99/month plus fees. You keep 100% of every gift and get built-in payment processing, donation forms, and CRM tools in one platform.
Unlike Aplos and StratusLive that require separate payment processors and charge monthly fees, Zeffy includes everything you need. Track donor history, send receipts, manage relationships, and process gifts online - all without monthly costs or transaction fees eating into your donations.
Yes, Zeffy provides donor profiles, giving history, automated receipts, and relationship tracking just like costly systems. The difference? You save thousands annually with zero platform fees while Aplos and StratusLive charge monthly subscriptions plus processing fees on every donation.
Zeffy eliminates monthly fees and transaction costs that drain your budget. While Aplos charges $79/month plus card fees and StratusLive costs $99/month plus processing fees, Zeffy keeps 100% of donations with zero platform costs.
Nonprofits choose Zeffy because we combine donor management with payment processing at zero cost. Unlike systems that require separate payment tools and charge monthly fees, Zeffy handles everything in one platform without eating into donations.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
