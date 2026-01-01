Aplos focuses on accounting while Salesforce offers comprehensive donor management, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy provides donor management, online donations, event ticketing, and email tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Aplos VS Salesforce
Aplos charges $79/month plus card fees, while Salesforce costs $60/user/month plus transaction fees. Zeffy charges zero fees, so you keep 100% of every donation.
Aplos lacks fundraising tools and Salesforce requires costly third-party integrations for events and campaigns. Zeffy includes everything built-in.
Aplos and Salesforce limit support to business hours and plan tiers. Zeffy offers unlimited support whenever your donors need help giving.
Unlike Aplos ($79/month) or Salesforce ($60/user/month), Zeffy charges zero platform fees. You get complete donor tracking, automated receipts, and detailed reporting without monthly costs eating into your budget.
Zeffy operates on voluntary contributions from donors who can choose to support the platform. This means 100% of your donations go directly to your cause while you still get professional donor management tools.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Aplos charges $79/month plus card fees on every donation. You get donation forms, payment processing, and donor tracking all in one platform without eating into your fundraising dollars.
Salesforce costs $60/user/month plus card fees and requires complex third-party integrations for payments. Zeffy gives you everything built-in with zero platform fees, so 100% of donations reach your mission instead of paying for expensive software.
Yes! Unlike Aplos or Salesforce that charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy includes donation forms, payment processing, donor tracking, and reporting at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support the platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
