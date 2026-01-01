Aplos and ProDon help you track donors and manage campaigns, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Aplos VS Pro Don
💯
Aplos and ProDon charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every donation goes directly to your mission.
🧰
Aplos and ProDon focus on donor records but lack fundraising tools. Zeffy includes donation forms, events, raffles, and peer-to-peer campaigns.
💸
Aplos starts at $79/month, ProDon charges monthly fees. Zeffy gives you donor management plus fundraising tools at zero cost to your organization.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Aplos charges $79/month plus card fees on every donation. You get donation tracking, receipting, and payment processing in one platform without monthly costs eating into your budget.
Unlike ProDon's monthly fees plus processing costs, Zeffy provides donation tracking and receipting at zero cost. You keep 100% of donations while getting the same donor management features without the financial burden.
Yes. While Aplos and ProDon focus only on tracking donations, Zeffy also processes payments, creates donation forms, and manages events. You get complete fundraising tools without paying monthly fees or transaction costs.
Zeffy gives you complete donor management without the monthly costs. While Aplos charges $79/month plus card fees and ProDon stacks monthly fees on top of processing costs, you get donation tracking, receipting, and payment processing at zero cost.
With Zeffy, you keep 100% of donations while getting full donor management features. Aplos and ProDon charge monthly fees that eat into your budget before you even collect a single gift. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
