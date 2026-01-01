Aplos and Planning Center help churches track donations and manage members, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online giving, event ticketing, and member communication tools — all with zero fees so every dollar stays with your ministry.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Aplos VS Planning Center
💸
Aplos charges $79/month plus card fees, while Planning Center adds monthly costs on top of transaction fees. Zeffy charges zero fees, so you keep every dollar donated.
💳
Aplos and Planning Center require third-party payment processors and complex integrations. Zeffy handles all payments directly with donors covering optional tips.
🤝
Aplos focuses on accounting while Planning Center serves churches only. Zeffy combines donor stewardship with fundraising tools that work for any nonprofit.
Zeffy offers 100% free donor management with zero platform fees, while Aplos charges $79/month plus card fees on every gift. You keep every dollar donated and get complete CRM tools without the monthly burden.
Unlike Planning Center's monthly fees plus card fees per gift, Zeffy processes all donations at zero cost. You get built-in payment processing, donor profiles, and giving reports without paying extra for basic fundraising tools.
Yes, Zeffy goes beyond basic donor tracking. You get event ticketing, online stores, peer-to-peer campaigns, and membership management all in one platform. No need for multiple tools or extra fees like with traditional donor software.
Zeffy operates on voluntary contributions from donors instead of charging nonprofits monthly fees. While Aplos costs $79/month plus card fees and Planning Center adds monthly fees on top of transaction costs, Zeffy gives you complete donor management at zero cost to your organization.
You get the same donor profiles, giving history, and reporting as paid platforms, but without the monthly burden. Zeffy includes payment processing, automated receipts, and donor communication tools that competitors charge extra for, helping you focus funds on your mission instead of software costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
