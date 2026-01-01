Aplos and Neon One help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Aplos VS Neon One
💸
Aplos charges $79/month plus card fees, Neon One adds processing costs to monthly software fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
🧩
Aplos lacks auction and raffle tools, Neon One requires third-party integrations. Zeffy includes everything you need for events, campaigns, and donor stewardship in one platform.
📞
Aplos and Neon One offer tiered support that limits access based on what you pay. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization.
Zeffy offers complete donor management with zero fees on donations, while Aplos charges $79/month plus transaction fees on every gift. You keep 100% of donations and get powerful CRM tools, automated receipts, and donor insights without monthly costs eating into your budget.
Unlike Neon One's monthly fees plus processing costs on every donation, Zeffy provides donor tracking, segmentation, and relationship management at zero cost. Your donors can leave voluntary contributions to support the platform, but you never pay mandatory fees.
Yes, Zeffy includes automated thank-you emails, tax receipts, and donor communication tools without the monthly subscription costs of competitors. You get professional donor management features while keeping every dollar donated for your mission.
Aplos charges $79/month plus transaction fees, while Neon One adds monthly costs on top of processing fees. Zeffy gives you complete donor management, automated receipts, and relationship tracking at zero cost. Keep every donation for your mission instead of paying platform fees.
Zeffy provides the same donor segmentation, communication tools, and gift tracking as expensive platforms, but without monthly subscriptions. You get professional CRM features, automated thank-you emails, and detailed donor insights while paying nothing in platform fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
