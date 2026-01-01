Aplos and LiveImpact help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Aplos VS Live Impact
🙌
Aplos charges $79/month plus card fees, LiveImpact costs $150/month plus processing fees. Zeffy charges nothing, so donors can leave voluntary contributions instead.
🎟️
Aplos and LiveImpact focus on donor records but lack auction, raffle, and ticketing tools. Zeffy handles everything from donation pages to event fundraising.
💰
Stop paying monthly fees and transaction costs. Zeffy's zero-fee platform saves small nonprofits thousands annually compared to donor management systems.
Most donor management tools like Aplos and LiveImpact charge monthly fees but can't process donations. Zeffy combines donor tracking with zero-fee fundraising, so you manage relationships and collect gifts in one place without any platform costs.
Aplos costs $79/month plus card fees, while LiveImpact charges $150/month plus fees. Zeffy offers the same donor management features with built-in payment processing at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy combines donor management with zero-fee fundraising tools. While Aplos charges $79/month plus card fees on every gift, Zeffy offers complete donor tracking, automated receipts, and integrated payment processing with no platform fees.
LiveImpact costs $150/month plus card fees but lacks payment processing. Zeffy provides donor CRM, automated thank-you emails, and built-in donation forms that process gifts without any platform fees or monthly costs.
Yes. Unlike Aplos and LiveImpact that focus only on donor data, Zeffy manages your entire donor journey from first gift to ongoing stewardship. Create donation forms, track giving history, and send receipts all in one platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
