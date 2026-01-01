Aplos and Kindful help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Aplos VS Kindful
Aplos charges $79/month plus card fees, while Kindful costs $119/month plus processing fees. Zeffy charges zero fees, so you keep every dollar donors give.
Aplos and Kindful focus on donor management but lack fundraising tools like auctions, raffles, and ticketing. Zeffy handles all your fundraising needs.
Aplos and Kindful require separate payment processors and event tools. Zeffy includes donation forms, event ticketing, and peer-to-peer campaigns.
Zeffy offers complete donor management with zero fees on donations, while Aplos charges $79/month plus card fees and Kindful costs $119/month plus processing fees. You keep 100% of every gift.
Yes. While Aplos and Kindful focus only on tracking donors, Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and online stores - all with zero platform fees.
Zeffy provides unlimited support via chat, email, and phone without restrictions. Aplos and Kindful limit support by plan tier and business hours only, leaving you stuck when you need help most.
Zeffy charges zero platform fees on donations, while Aplos costs $79/month plus card fees and Kindful charges $119/month plus processing fees. Your donors keep 100% of their gifts with Zeffy.
Unlike Aplos and Kindful that only track donors, Zeffy combines donor management with built-in fundraising tools like donation forms, events, and peer-to-peer campaigns - all without platform fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
