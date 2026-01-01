Aplos VS Keela

Aplos focuses on fund accounting while Keela specializes in donor management, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy combines donor management, fundraising tools, and accounting features with zero fees — so you can track donations, steward relationships, and manage funds without any platform costs eating into your budget.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
💰
Aplos charges $79/month plus card fees, while Keela adds monthly costs on top of transaction fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
Aplos focuses on accounting, Keela on donor management. Zeffy includes donation forms, event ticketing, raffles, and peer-to-peer campaigns in one platform.
🛟
Both Aplos and Keela limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited email and chat support to every organization, regardless of donation volume.
Zeffy gives you complete donor management without the $79 monthly fee that Aplos charges. Track donor history, send thank-you emails, and manage relationships while keeping every dollar raised for your cause.
Unlike Keela's monthly fees plus card processing costs, Zeffy provides donor tracking, automated communications, and relationship tools at zero cost. Build stronger donor connections without subscription fees cutting into your budget.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Aplos charges $79/month plus card fees on every gift. You get donation forms, payment processing, and donor tracking in one place without monthly costs eating into your budget.
Unlike Keela's monthly fees plus card fees per gift, Zeffy provides donation forms, peer-to-peer campaigns, and donor management at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support the platform, keeping 100% of your fundraising dollars.
Yes, Zeffy manages donor data, tracks giving history, and sends automated thank-you emails without the monthly subscription costs. You get relationship-building tools that help retain donors while keeping every dollar raised for your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
