Aplos and DonorSearch help you track donors and manage relationships, but they charge fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Aplos VS Donor Search
Aplos charges $79/month plus card fees, while DonorSearch requires custom pricing and separate fundraising tools. Zeffy gives you everything for free.
Aplos and DonorSearch add card fees to every donation, eating into your fundraising. Zeffy processes all payments at zero cost to your organization.
Aplos focuses on accounting, DonorSearch only does research. Zeffy combines donor management, fundraising campaigns, and payment processing in one platform.
Zeffy offers complete donor management with zero fees on all donations, while Aplos charges $79/month plus card fees on every gift. You get donor tracking, automated receipts, and detailed giving reports without eating into your fundraising budget.
DonorSearch focuses only on prospect research with custom pricing and card fees per gift. Zeffy provides complete donor management, online giving, and CRM tools at zero cost, so you can focus your budget on your mission instead of software fees.
Yes, Zeffy combines donor management with full fundraising capabilities including online donations, events, peer-to-peer campaigns, and membership management. Unlike Aplos or DonorSearch, everything works together seamlessly with no platform fees.
Aplos charges $79/month plus card fees on every donation for basic donor tracking. Zeffy gives you complete donor management, online giving, and automated receipts with zero platform fees, so more money stays with your cause.
DonorSearch only provides prospect research data with custom pricing and card fees. Zeffy combines donor insights with actual fundraising tools, payment processing, and CRM features at no cost to your organization.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
