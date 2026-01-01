Aplos VS Donorfy

Donorfy

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database - Both platforms support this
Donation History & Notes per Donor - Both platforms support this
Donor Tags / Segments - Both platforms support this Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) - Supported by first platform, not by second
Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) - Both platforms support this
Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...) - Both platforms support this Export Donor Data Anytime - Both platforms support this
Offline Donations Tracking - Both platforms support this Pre-filled donation forms - Supported by first platform, not by second Pricing
Platform 1: $79/mo with card fees on every gift
Platform 2: N/A - Monthly fees scale with your database Processing fees
Platform 1: 2.9% + $0.30 per transaction; ACH: 1% + $0.30 per transaction; American Express: 1.1% higher than standard rate (approximately 4% + $0.30); International cards: typically 1% higher; Organizations without verified 501(c)(3) status pay 1% higher fees; $15 chargeback fee may apply
Platform 2: 0% transaction fees charged by Donorfy on all plans. Third-party payment gateways (Stripe, GoCardless) retain their own standard processing fees. Platform fees
Platform 1: $0 - No separate platform fees; features are bundled into monthly subscription plans
Platform 2: $0 - No separate platform fees; included in monthly subscription pricing.

Monthly fees
Platform 1: $79/month - Starting at $79/month for Lite plan
Platform 2: £39/month +VAT - Volume-based pricing by constituent count. Starter plan from £39/month +VAT, scaling up with constituent count; additional add-ons available.

Value for money
Platform 1: 4.5
Platform 2: N/A

Features
Platform 1: 4.5/5 - Solid donor management with built-in payments. Needs separate email tool.
Platform 2: N/A - Strong donor CRM but requires multiple integrations for payments and email. Donations
Platform 1: Basic donation tracking and reporting within donor management system - no payment processing
Platform 2: Donorfy tracks donations and donor relationships but doesn't process payments. You'll need separate payment processing tools. Ticketing
Platform 1: No event ticketing system - focuses on donor relationships rather than event management
Platform 2: Donorfy doesn't include event ticketing. You'd need separate ticketing software and manual attendee data import. Peer-to-Peer Fundraising
Platform 1: No peer-to-peer fundraising tools - limited to donor database management and communication
Platform 2: Donorfy doesn't offer peer-to-peer fundraising tools. You'd need additional software for supporter-led campaigns. Auctions
Platform 1: No auction functionality - Aplos focuses on donor management and accounting, not fundraising events
Platform 2: Donorfy doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual donor follow-up processes. Raffles
Platform 1: No raffle management features - Aplos doesn't handle fundraising events or ticket sales
Platform 2: Donorfy doesn't support raffle management. You'd need separate raffle software and manual donor data entry. Online store
Platform 1: No online store capabilities - Aplos is designed for donor management and accounting only
Platform 2: Donorfy doesn't include e-commerce capabilities. You'd need separate online store software for selling merchandise. Memberships
Platform 1: Aplos offers basic membership tracking through donor records but lacks dedicated membership management features like automated renewals or member portals.
Platform 2: Limited membership tracking features. Basic contact categorization without dedicated membership management tools or automated renewal processes. Donor Management/CRM
Platform 1: Strong donor database with custom fields, donation history tracking, and basic reporting. Includes pledge management and donor communication logs.
Platform 2: Strong donor tracking and relationship management. Comprehensive donor profiles, gift history, and communication logs designed specifically for nonprofits. Emails & Newsletter
Platform 1: No built-in email marketing tools. You'll need to export donor data and use a separate platform like Mailchimp for newsletters and donor communications.
Platform 2: Basic email capabilities through integrations. Limited templates and automation compared to dedicated email marketing platforms. Payment Processing
Platform 1: Integrated payment processing with multiple gateway options. Handles one-time and recurring donations with automated receipt generation.
Platform 2: Integrated payment processing with multiple gateway options. Handles one-time and recurring donations with automated receipt generation. Handles one-time and recurring donations with automated receipt generation.</p></div></div></div></div></div></div>

Payment methods
Platform 1: No payment processing - requires separate tools
Platform 2: No payment processing - requires separate tools

Credit Card Payments
Platform 1: Not supported - Aplos focuses on accounting and donor management, not payment processing
Platform 2: Not supported - Donorfy is a donor management system that requires integration with third-party payment processors

Apple Pay & Google Pay
Platform 1: Not supported - Aplos focuses on accounting and donor management, not payment processing
Platform 2: Not supported - Donorfy doesn't handle payment processing directly

ACH / Bank Transfers
Platform 1: Not supported - Aplos focuses on accounting and donor management, not payment processing
Platform 2: Not supported - Donorfy focuses on donor relationship management, not payment processing

Tap to Pay App
Platform 1: Not supported - Aplos focuses on accounting and donor management, not payment processing
Platform 2: Not supported - Donorfy is a donor database system without built-in payment capabilities

Customer Support
Platform 1: 4.5/5
Platform 2: N/A Unlimited Support
Platform 1: Aplos offers limited support based on plan tier
Platform 2: Donorfy offers tiered support based on plan level, not unlimited across all plans Phone Support / Office Hours
Platform 1: Aplos provides phone support during standard business hours
Platform 2: Donorfy provides phone support during standard business hours for paid plans Webinars
Platform 1: Aplos offers regular training webinars and educational sessions for users
Platform 2: Donorfy offers regular training webinars and educational sessions for users Help Center
Platform 1: Aplos maintains a comprehensive help center with articles and guides
Platform 2: Donorfy maintains a comprehensive help center with guides and documentation Email
Platform 1: Aplos provides live chat support during business hours
Platform 2: Donorfy provides live chat support during business hours for immediate assistance Nonprofit-Focused Support Team
Platform 1: Support access depends on plan tier with phone help during business hours only
Platform 2: Tiered support based on plan level with phone access limited to paid plans