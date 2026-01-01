CiviCRM

Donor Management CRM Features

Easy Donor Database: Aplos ✓, CiviCRM ✓ Donation History & Notes per Donor: Aplos ✓, CiviCRM ✓ Donor Tags / Segments: Aplos ✓, CiviCRM ✓ Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed): Aplos ✓, CiviCRM ✓ Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters): Aplos ✓, CiviCRM ✓

Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...): Aplos ✓, CiviCRM ✓ Export Donor Data Anytime: Aplos ✓, CiviCRM ✓

Offline Donations Tracking: Aplos ✓, CiviCRM ✓ Pre-filled donation forms: Aplos ✓, CiviCRM ✓

Pricing

Aplos: $79/mo + card fees on every gift
Processing fees: 2.9% + $0.30 per transaction; ACH: 1% + $0.30 per transaction; American Express: 1.1% higher than standard rate (approximately 4% + $0.30); International cards: typically 1% higher; Organizations without verified 501(c)(3) status pay 1% higher fees; $15 chargeback fee may apply
Platform fees: $0 - No separate platform fees; features are bundled into monthly subscription plans
Monthly fees: $79/month - Starting price for Lite plan
Value for money: 4.5

CiviCRM: N/A - No pricing information available
Processing fees: $0 - No additional processing fees or per-transaction fees charged by CiviCRM (only standard payment processor fees apply)
Platform fees: $0 - No platform fees charged
Monthly fees: $15/month - Starting price for USD Starter plan; pricing varies by currency and plan
Value for money: 4.0

Features

Aplos: 4.5/5 - Strong donor management and accounting. Needs separate tools for fundraising events and email marketing.

CiviCRM: 4.0/5 - Powerful donor tracking, but steep learning curve. Requires technical setup and third-party integrations.

Donations:
Aplos: Basic donation tracking and reporting through accounting integration, but no online donation forms
CiviCRM: CiviCRM handles donation tracking and donor management well, but requires technical setup and ongoing maintenance that many small nonprofits find challenging.

Ticketing:
Aplos: No event ticketing system - focuses on donor data and financial tracking instead
CiviCRM: CiviCRM offers basic event registration, but lacks dedicated ticketing features like seating charts, ticket types, and smooth check-in processes.

Peer-to-Peer Fundraising:
Aplos: No peer-to-peer fundraising tools - lacks campaign creation and social sharing features
CiviCRM: CiviCRM lacks built-in peer-to-peer fundraising tools. You'd need additional software and complex workarounds to run supporter-led campaigns.

Auctions:
Aplos: No auction functionality - Aplos focuses on donor management and accounting, not fundraising events
CiviCRM: CiviCRM doesn't include auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bids and manage donor follow-up.

Raffles:
Aplos: No raffle or lottery management - not built for fundraising events or ticket sales
CiviCRM: CiviCRM doesn't support raffle management. You'd need separate tools to sell tickets, track entries, and manage winner selection.

Online store:
Aplos: No e-commerce or online store capabilities - designed for financial management only
CiviCRM: CiviCRM doesn't include e-commerce functionality. You'd need to integrate third-party tools and manage inventory separately.

Memberships:
Aplos: Aplos offers basic membership tracking through donor records, but lacks dedicated membership management features like automated renewals or member-specific communications.
CiviCRM: CiviCRM offers membership tracking with renewal reminders and member directories, but requires technical setup and ongoing maintenance that many small nonprofits find challenging.

Donor Management/CRM:
Aplos: Strong donor management with detailed giving histories, pledge tracking, and custom fields. Includes donor communication logs and relationship management tools.
CiviCRM: CiviCRM provides robust donor tracking, gift recording, and relationship management. However, it's built for larger organizations and often overwhelming for small nonprofit teams.

Emails & Newsletter:
Aplos: No built-in email marketing tools. You'll need to export contact lists and use separate email platforms like Mailchimp or Constant Contact for newsletters.
CiviCRM: CiviCRM includes email marketing tools with basic templates and contact segmentation, though the interface can be complex for staff without technical experience.

Payment Processing:
Aplos: Integrated payment processing for donations and invoices. Accepts credit cards, ACH, and recurring gifts with standard processing fees.
CiviCRM: Integrated payment processing for donations and invoices. Accepts credit cards, ACH, and recurring gifts with standard processing fees.

Payment methods

Aplos: No payment processing - requires separate tools
CiviCRM: Limited payments through third-party integrations

Credit Card Payments:
Aplos: Not supported - Aplos focuses on fund accounting and donor management, not payment processing
CiviCRM: Limited - requires third-party payment processor integration like PayPal or Stripe

Apple Pay & Google Pay:
Aplos: Not supported - Aplos focuses on fund accounting and donor management, not payment processing
CiviCRM: Not supported - no built-in digital wallet payment options

ACH / Bank Transfers:
Aplos: Not supported - Aplos focuses on fund accounting and donor management, not payment processing
CiviCRM: Not supported - CiviCRM focuses on donor management, not payment processing

Tap to Pay App:
Aplos: Not supported - Aplos focuses on fund accounting and donor management, not payment processing
CiviCRM: Not supported - CiviCRM is web-based donor management software without mobile payment features

Customer Support

Aplos: 4.5/5
CiviCRM: 4.0/5 Unlimited Support:
Aplos: Aplos offers limited support based on plan tier
CiviCRM: CiviCRM offers community-based support through forums, not unlimited direct support

Phone Support / Office Hours:
Aplos: Aplos provides phone support during standard business hours
CiviCRM: CiviCRM does not offer phone support or scheduled office hours for users

Webinars:
Aplos: Aplos offers regular training webinars and educational sessions
CiviCRM: CiviCRM offers community-led training sessions and educational webinars for users

Help Center:
Aplos: Aplos maintains a comprehensive help center with articles and guides
CiviCRM: CiviCRM maintains documentation and user guides through their community wiki

Email:
Aplos: Aplos provides live chat support during business hours
CiviCRM: CiviCRM does not provide live chat support - relies on community forums instead

Nonprofit-Focused Support Team:
Aplos: Support access depends on plan — priority help for top-tier users with phone and chat during business hours
CiviCRM: Community-based support through forums and wiki — no direct phone or chat help available