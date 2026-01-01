Aplos focuses on accounting while CharityEngine offers comprehensive donor management, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donations, event ticketing, and email tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Aplos VS Charity Engine
💸
Aplos charges $79/month plus card fees, CharityEngine costs $550/month plus processing fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
Aplos lacks payment processing and email tools, CharityEngine missing raffles and ticketing. Zeffy includes donations, events, email, and more without extra software.
🚀
Aplos and CharityEngine require training and complex setup. Zeffy gets you accepting donations in minutes with simple, nonprofit-focused tools.
Zeffy provides complete donor management with zero platform fees, while Aplos costs $79/month and CharityEngine charges $550/month plus processing fees. You get donor profiles, gift tracking, and automated receipts without subscription costs draining your budget.
Yes, Zeffy offers professional donor tracking, automated thank-you emails, and detailed reports at zero cost. Unlike expensive donor management platforms, you keep 100% of donations with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Aplos charges $79/month plus card fees on every donation. You get donor tracking, automated receipts, and detailed reports without monthly costs eating into your budget.
CharityEngine costs $550/month plus processing fees, making it expensive for smaller organizations. Zeffy provides the same donor management features at zero cost, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Yes, Zeffy processes all donation types and manages donor data with zero platform fees. Unlike Aplos or CharityEngine, you won't pay monthly subscriptions or transaction fees, keeping more funds for your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
