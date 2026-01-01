CharityEngine

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database - Information not available (Aplos) vs. Available (CharityEngine) Donation History & Notes per Donor - Information not available (Aplos) vs. Available (CharityEngine)
Donor Tags / Segments - Information not available (Aplos) vs. Available (CharityEngine) Donor Tags / Segments - Information not available (Aplos) vs. Available (CharityEngine)
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) - Information not available (Aplos) vs. Available (CharityEngine) Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) - Information not available (Aplos) vs. Available (CharityEngine)
Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) - Information not available (Aplos) vs. Available (CharityEngine) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) - Information not available (Aplos) vs. Available (CharityEngine)
Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...) - Information not available (Aplos) vs. Available (CharityEngine) Export Donor Data Anytime - Information not available (Aplos) vs. Available (CharityEngine)
Offline Donations Tracking - Information not available (Aplos) vs. Available (CharityEngine) Offline Donations Tracking - Information not available (Aplos) vs. Available (CharityEngine)
Pre-filled donation forms - Information not available (Aplos) vs. Available (CharityEngine) Pre-filled donation forms - Information not available (Aplos) vs. Available (CharityEngine)

Pricing
Aplos: $79/mo plus card fees on every gift
CharityEngine: $550 per month plus card fees per gift

Processing fees:
Aplos: 2.9% + $0.30 per transaction; ACH: 1% + $0.30 per transaction; American Express: 1.1% higher than standard rate (approximately 4% + $0.30); International cards: typically 1% higher; Organizations without verified 501(c)(3) status pay 1% higher fees; $15 chargeback fee may apply
CharityEngine: N/A - Rates not publicly disclosed – contact CharityEngine for processing fee details

Platform fees:
Aplos: $0 - No separate platform fees; features are bundled into monthly subscription plans
CharityEngine: N/A - Not separately disclosed; platform fees appear to be included in the monthly subscription cost

Monthly fees:
Aplos: $79/month - Starting at this price for Lite plan; higher tiers available for larger teams and organizations
CharityEngine: $550 per month - Starter plan base price; Pro and Premier plans require contacting the vendor for pricing

Value for money:
Aplos: 4.5
CharityEngine: 4.1

Features
Aplos: 4.5/5 - Strong donor tracking, but requires technical setup and separate tools for email and ticketing.
CharityEngine: 4.1/5 - Comprehensive features with steep learning curve; small teams often struggle with complexity and costs.

Donations:
Aplos: Basic donation tracking and reporting through donor management system, but no integrated payment processing
CharityEngine: CharityEngine processes donations through their donor management platform, but charges processing fees on every transaction.

Ticketing:
Aplos: No event ticketing system - may track event attendance through donor records but no ticket sales Ticketing:
Aplos: No event ticketing system - may track event attendance through donor records but no ticket sales
CharityEngine: CharityEngine doesn't include event ticketing - you'd need separate ticketing software and manual data entry into their system.

Peer-to-Peer Fundraising:
Aplos: No peer-to-peer fundraising tools - limited to donor database management and communication features
CharityEngine: CharityEngine includes peer-to-peer fundraising tools, but they're embedded within their larger donor management suite.

Auctions:
Aplos: No auction functionality - Aplos focuses on donor management and accounting rather than fundraising events Auctions:
Aplos: No auction functionality - Aplos focuses on donor management and accounting rather than fundraising events
CharityEngine: CharityEngine includes auction tools, but they're part of a complex donor management system that requires training and setup time.

Raffles:
Aplos: No raffle or lottery functionality - focuses on donor relationships rather than event-based fundraising
CharityEngine: CharityEngine doesn't offer built-in raffle functionality - you'd need to use third-party tools and manually sync data. Raffles:
Aplos: No raffle or lottery functionality - focuses on donor relationships rather than event-based fundraising
CharityEngine: CharityEngine doesn't offer built-in raffle functionality - you'd need to use third-party tools and manually sync data.

Online store:
Aplos: No e-commerce or online store capabilities - primarily designed for donor data and financial management
CharityEngine: CharityEngine doesn't offer dedicated online store functionality - you'd need to integrate with separate e-commerce tools.

Memberships:
Aplos: Aplos offers basic membership tracking through their donor database, but lacks automated renewal reminders and member-specific communication tools that growing nonprofits need.
CharityEngine: CharityEngine offers membership management with automated renewals, member portals, and tiered membership levels. However, it requires technical setup and ongoing maintenance that can overwhelm small nonprofit teams. Memberships:
Aplos: Aplos offers basic membership tracking through their donor database, but lacks automated renewal reminders and member-specific communication tools that growing nonprofits need.
CharityEngine: CharityEngine offers membership management with automated renewals, member portals, and tiered membership levels. However, it requires technical setup and ongoing maintenance that can overwhelm small nonprofit teams.

Donor Management/CRM:
Aplos: Strong donor tracking with custom fields, donation history, and reporting. Includes pledge management and donor communication logs, though interface can feel complex for smaller teams. Donor Management/CRM:
Aplos: Strong donor tracking with custom fields, donation history, and reporting. Includes pledge management and donor communication logs, though interface can feel complex for smaller teams.
CharityEngine: CharityEngine provides donor management with contact tracking, giving history, and reporting. The platform offers robust features but comes with a steep learning curve and higher costs that challenge smaller organizations. Donor Management/CRM:
Aplos: Strong donor tracking with custom fields, donation history, and reporting. Includes pledge management and donor communication logs, though interface can feel complex for smaller teams.
CharityEngine: CharityEngine provides donor management with contact tracking, giving history, and reporting. The platform offers robust features but comes with a steep learning curve and higher costs that challenge smaller organizations.

Emails & Newsletter:
Aplos: No built-in email marketing features. You'll need to export contact lists and use separate email software, creating extra steps and potential data sync issues. Emails & Newsletter:
Aplos: No built-in email marketing features. You'll need to export contact lists and use separate email software, creating extra steps and potential data sync issues.
CharityEngine: CharityEngine includes email marketing tools with segmentation and automation features. The system can be complex to navigate, requiring training time that many small nonprofits don't have. Emails & Newsletter:
Aplos: No built-in email marketing features. You'll need to export contact lists and use separate email software, creating extra steps and potential data sync issues.
CharityEngine: CharityEngine includes email marketing tools with segmentation and automation features. The system can be complex to navigate, requiring training time that many small nonprofits don't have.

Payment Processing:
Aplos: Processes donations through integrated payment gateway with standard transaction fees. Supports recurring donations but setup requires technical knowledge. Payment Processing:
Aplos: Processes donations through integrated payment gateway with standard transaction fees. Supports recurring donations but setup requires technical knowledge.
CharityEngine: Processes donations through integrated payment gateway with standard transaction fees. Supports recurring donations but setup requires technical knowledge.

Payment methods
Aplos: No payment processing - requires separate solution
CharityEngine: Basic credit cards only through third-party add-ons

Credit Card Payments:
Aplos: Not supported - Aplos focuses on accounting and donor management, not payment processing
CharityEngine: Limited support - Basic credit card processing available through third-party integrations with additional fees

Apple Pay & Google Pay:
Aplos: Not supported - Aplos focuses on accounting and donor management, not payment processing
CharityEngine: Not supported - No mobile wallet payment options available in CharityEngine's donor management platform

ACH / Bank Transfers:
Aplos: Not supported - Aplos focuses on accounting and donor management, not payment processing
CharityEngine: Not supported - CharityEngine focuses on donor management and CRM features, not payment processing

Tap to Pay App:
Aplos: Not supported - Aplos focuses on accounting and donor management, not payment processing
CharityEngine: Not supported - CharityEngine is a web-based donor management system without mobile payment capabilities

Customer Support
Aplos: 4.5/5
CharityEngine: 4.1/5

Unlimited Support:
Aplos: Aplos offers limited support based on plan tier
CharityEngine: CharityEngine offers tiered support based on subscription level, not unlimited

Phone Support / Office Hours: Phone Support / Office Hours:
Aplos: Aplos provides phone support during standard business hours
CharityEngine: CharityEngine provides phone support during standard business hours

Webinars: Webinars:
Aplos: Aplos offers regular training webinars and educational sessions for users
CharityEngine: CharityEngine offers regular training webinars and educational sessions for users

Help Center: Help Center:
Aplos: Aplos maintains a comprehensive help center with articles and guides
CharityEngine: CharityEngine maintains a comprehensive help center with articles and guides

Email: Email:
Aplos: Aplos provides live chat support during business hours
CharityEngine: CharityEngine provides live chat support during business hours

Nonprofit-Focused Support Team: Nonprofit-Focused Support Team:
Aplos: Support access depends on plan tier — priority help for higher-paying users
CharityEngine: Tiered support based on subscription level — more help costs more Nonprofit-Focused Support Team:
Aplos: Support access depends on plan tier — priority help for higher-paying users
CharityEngine: Tiered support based on subscription level — more help costs more