Aplos and Breeze ChMS help churches track donations and manage members, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online giving, event ticketing, and member communication tools — all with zero fees so every dollar stays with your ministry.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Aplos VS Breeze Chms
Aplos charges $79/month and Breeze ChMS costs $72/month before you even collect a single donation. Zeffy charges zero fees, so your entire budget goes to your mission.
Aplos and Breeze ChMS track donors but can't run raffles, auctions, or sell tickets. Zeffy handles all your fundraising activities in one place without extra tools.
Aplos and Breeze ChMS require separate payment processors and email tools. Zeffy includes donation processing, email automation, and donor stewardship built in.
Zeffy combines donor management with payment processing at zero cost. While Aplos ($79/month) and Breeze ChMS ($72/month) charge monthly fees plus card processing costs, Zeffy handles donations, receipts, and donor communications without eating into your budget.
Instead of paying monthly software fees like other platforms, Zeffy operates on voluntary donor contributions. Donors can choose to leave a small tip to support the platform, but 100% of your donations reach your organization without monthly charges.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Aplos charges $79/month plus card fees on every donation. You get automated donor communications, online giving forms, and detailed reporting without monthly costs eating into your mission funds.
Unlike Breeze ChMS at $72/month plus card fees, Zeffy provides full donation tracking, automated receipts, and donor engagement tools at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support the platform, keeping 100% of your donations.
Yes, and better. Zeffy includes donor profiles, gift history, automated thank-you emails, and segmentation tools that both competitors charge monthly fees for. You get professional donor management without the recurring costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
