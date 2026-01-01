Aplos and Bonterra help you track donors and manage relationships, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Aplos VS Bonterra
💸
Aplos charges $79/month plus 2.9% card fees, Bonterra costs $200+/month plus 3% fees. Zeffy charges zero fees with optional donor contributions.
🧩
Aplos lacks auction, raffle, and ticketing tools. Bonterra requires separate software for events. Zeffy includes everything in one platform.
🤝
Aplos and Bonterra offer phone support during business hours only. Zeffy provides unlimited support whenever you need help.
Zeffy operates on voluntary contributions from donors instead of charging nonprofits. While Aplos costs $79/month plus card fees and Bonterra runs $200+/month, we believe your donations should go to your mission, not software bills.
Zeffy gives you complete donor management, online forms, and payment processing with zero platform fees. Unlike Aplos and Bonterra that charge hundreds monthly, you keep 100% of donations while tracking relationships and building your supporter base.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Aplos charges $79/month plus card fees on every donation. You get donation forms, payment processing, and donor tracking all in one platform without eating into your fundraising dollars.
Bonterra costs $200+/month plus 3% card fees and requires separate payment tools. Zeffy gives you everything - donor management, online forms, and payment processing - with zero platform fees, saving thousands annually.
Yes. Unlike Aplos and Bonterra that focus only on tracking, Zeffy combines donation collection, payment processing, and donor management. Create forms, accept gifts, and build relationships all in one place without monthly fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice