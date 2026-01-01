Aplos focuses on fund accounting while Beacon offers donor management tools, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you complete donor management, donation processing, and relationship tracking with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Aplos VS Beacon
Aplos charges $79/month plus card fees, Beacon adds monthly costs plus processing fees. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
Aplos lacks auctions and raffles, Beacon missing ticketing and stores. Zeffy includes everything you need to fundraise without juggling separate tools.
Aplos and Beacon restrict support by business hours and plan tiers. Zeffy provides unlimited help whenever you need it, no matter your budget.
Zeffy combines donor management with zero-fee fundraising tools. While Aplos charges $79/month plus card fees on donations, Zeffy offers complete donor tracking, automated receipts, and payment processing at no cost to your organization.
Zeffy provides donor management without monthly fees or transaction costs. Unlike Beacon's paid plans with processing fees, Zeffy tracks donor history, sends automated thank-you emails, and processes gifts with donors covering costs voluntarily.
Yes, Zeffy manages your complete donor journey in one platform. Create donation forms, track giving history, send receipts, and build relationships without the monthly fees and transaction costs that other donor management tools charge.
Zeffy provides complete donor management at zero cost to your organization. While Aplos charges $79/month plus card fees and Beacon adds monthly fees on top of processing costs, Zeffy tracks donor history, sends automated receipts, and manages relationships with donors covering costs voluntarily.
Yes, Zeffy handles your entire donor journey without monthly subscriptions or transaction fees. Track giving patterns, send personalized thank-you messages, and build lasting relationships while other donor management platforms charge ongoing fees that eat into your mission funding.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
