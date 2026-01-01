Anython and RunSignup help you run peer-to-peer campaigns, but they charge processing fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you everything you need for P2P fundraising — donation pages, team management, and supporter tools — with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Anython VS Run Signup
💯
Anython charges 2.9% + 30¢ and RunSignup takes 4% of every donation. Zeffy charges zero fees, so your walk-a-thon or charity run keeps every dollar raised for your mission.
🧰
Anython only handles peer-to-peer campaigns while RunSignup focuses on race registration. Zeffy gives you P2P fundraising plus auctions, raffles, ticketing, and donor management in one platform.
☎️
Anython and RunSignup limit support by plan tier and charge for phone calls. Zeffy provides unlimited email support and free phone support during office hours for every organization.
Zeffy offers 100% free peer-to-peer fundraising with no platform fees, while Anython charges 2.9% + 30¢ per gift. Your supporters keep every dollar they raise, and you get comprehensive tools beyond just P2P campaigns - including donations, events, and donor management all in one place.
Unlike RunSignup's 4% donation fees plus card processing costs, Zeffy charges zero platform fees. While RunSignup focuses mainly on race registration, Zeffy provides complete nonprofit tools - from P2P campaigns to auctions, memberships, and donor CRM - all free.
Zeffy is the only platform offering completely free P2P campaigns with no monthly fees or transaction costs. You get advanced features like team management, custom branding, and real-time tracking, plus donors can leave voluntary contributions to support our mission.
While Anython charges 2.9% + 30¢ per gift and RunSignup takes 4% plus card fees, Zeffy charges zero platform fees for P2P campaigns. Your fundraisers keep 100% of what they raise, and donors can leave voluntary contributions to support our mission.
Yes. Unlike Anython's P2P-only focus or RunSignup's race-centered approach, Zeffy offers complete nonprofit tools in one platform. Run P2P campaigns alongside auctions, memberships, donations, and donor management - all with zero fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice