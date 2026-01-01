Anython and DonorDrive help you run peer-to-peer campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you P2P fundraising, donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Anython VS Donordrive
Anython takes 2.9% + 30¢ and DonorDrive takes 5% + card fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so your walk-a-thon or team challenge actually raises money for your mission.
While Anython and DonorDrive limit you to basic peer-to-peer campaigns, Zeffy includes raffles, auctions, event ticketing, and donor management in one platform.
Unlike Anython's basic help center or DonorDrive's tiered support, Zeffy provides unlimited email and phone support to every organization at no extra cost.
Zeffy offers 100% free peer-to-peer fundraising with no platform fees, while Anython charges 2.9% + 30¢ per donation. You keep every dollar raised for your cause, and donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Unlike DonorDrive's 5% platform fee plus card processing costs, Zeffy charges zero fees on all donations. You get the same peer-to-peer campaign tools plus additional features like event ticketing, auctions, and donor management at no cost.
Yes, Zeffy goes beyond basic P2P campaigns. You get event ticketing, online stores, auctions, raffles, memberships, and donor management all in one platform. Other P2P platforms require separate tools for these features.
Zeffy charges zero fees on all donations while Anython takes 2.9% + 30¢ and DonorDrive charges 5% plus card fees. You keep 100% of what you raise, and donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
No, Zeffy combines P2P campaigns with event ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor management in one platform. Other P2P tools require separate software for these features, creating more work and costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
