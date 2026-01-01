Anython and Boosterthon help schools run peer-to-peer campaigns, but they take fees from every donation raised. Zeffy gives you the same campaign tools — online donation pages, participant tracking, and sponsor management — with zero fees so your school keeps 100% of every dollar donated.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Anython VS Boosterthon
💯
Anython and Boosterthon take up to 46% of every donation. Zeffy charges zero fees, so your P2P campaign actually raises money for your mission.
🧰
Anython only handles P2P campaigns, while Boosterthon limits you to fun runs. Zeffy gives you auctions, raffles, donations, and ticketing in one place.
☎️
Anython limits support responses and Boosterthon only helps during campaigns. Zeffy provides unlimited email and phone support year-round.
Zeffy offers 100% free fundraising with zero platform fees, while Anython charges 2.9% + 30¢ per gift. You keep every dollar raised for your cause instead of losing hundreds to transaction fees.
Boosterthon takes up to 46% in fees per gift and only focuses on fun runs. Zeffy gives you complete fundraising freedom with zero fees, plus tools for auctions, raffles, and events beyond just runs.
Yes! While Anython and Boosterthon limit you to specific campaign types, Zeffy provides a complete fundraising platform with donations, events, auctions, raffles, and memberships all in one place.
Zeffy charges zero platform fees while Anython takes 2.9% + 30¢ per gift. Plus, you get complete fundraising tools beyond just P2P campaigns - donations, events, auctions, and memberships all in one place.
Boosterthon charges up to 46% in fees and only handles fun runs. Zeffy gives you zero-fee fundraising for any campaign type - walks, runs, auctions, or general donations - with full control over your events.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
