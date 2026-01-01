AngeLink and YouCaring (now part of GoFundMe) help you crowdfund for causes, but they take fees from every donation. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
AngeLink VS YouCaring
🎟️
AngeLink and YouCaring take 2.9% + 30¢ of every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
🧰
AngeLink and YouCaring focus on basic crowdfunding campaigns. Zeffy gives you raffles, auctions, donations, events, and memberships without juggling multiple platforms.
📞
AngeLink and YouCaring offer limited email support with delays during busy periods. Zeffy provides unlimited phone and chat support whenever you need help.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not personal crowdfunding. You get 100% of donations with zero platform fees, plus tools like donor management, event ticketing, and online stores that crowdfunding platforms don't offer.
AngeLink and YouCaring charge 2.9% + 30¢ per donation, which adds up quickly. Zeffy charges zero platform fees, so your nonprofit keeps 100% of every donation. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Yes. While crowdfunding platforms only handle campaigns, Zeffy offers complete nonprofit fundraising: recurring donations, event ticketing, auctions, raffles, membership management, and donor CRM. Everything you need in one platform.
Zeffy provides unlimited support with real people who understand nonprofits. AngeLink offers limited support with delays during busy times, while YouCaring (now part of GoFundMe) doesn't provide phone support at all.
Crowdfunding platforms like AngeLink are built for one-time campaigns, not ongoing nonprofit operations. Zeffy gives you zero fees plus complete fundraising tools: donor management, events, memberships, and stores all in one place.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
