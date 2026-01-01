AngeLink and SpotFund help you create crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
AngeLink VS SpotFund
💯
AngeLink and SpotFund charge 2.9% + 30¢ on every donation. Zeffy charges zero fees, so your campaigns actually raise money for your mission instead of paying platform costs.
🧰
AngeLink and SpotFund only handle basic crowdfunding. Zeffy gives you donations, events, raffles, memberships, and donor management all in one platform.
☎️
AngeLink and SpotFund limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited phone, email, and chat support to every organization at no extra cost.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get comprehensive tools for donations, events, memberships, and online stores with zero platform fees. Crowdfunding platforms charge 2.9% + fees on every gift and lack essential nonprofit features like donor management and recurring donations.
Zeffy charges zero platform fees - donors simply have the option to leave a voluntary contribution. AngeLink and SpotFund charge 2.9% + 30¢ on every donation, which adds up quickly. A $1,000 donation costs your nonprofit $59 in fees with them, but $0 with Zeffy.
No. Crowdfunding platforms focus on single campaigns and lack essential nonprofit tools. Zeffy provides integrated auction management, event ticketing, membership systems, donor CRM, and online stores. You won't need multiple platforms or manual workarounds to run your organization.
Zeffy provides unlimited support with live chat, phone calls, and dedicated help resources at no extra cost. AngeLink and SpotFund limit support by business hours only and charge fees on top of restricted access. You get real help when you need it.
Crowdfunding platforms are built for one-time campaigns, not running a nonprofit. Zeffy handles your entire operation - from recurring donations and memberships to events and merchandise sales. You won't outgrow our platform or need multiple tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
