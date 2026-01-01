AngeLink and Spacehive help you crowdfund community projects, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
AngeLink VS Spacehive
💸
AngeLink charges 2.9% + 30¢ per gift while Spacehive takes 7.5% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
AngeLink and Spacehive only handle crowdfunding campaigns. Zeffy offers raffles, auctions, events, and ongoing donations in one platform.
🤝
AngeLink provides limited support with delays, while Spacehive offers basic email help. Zeffy gives unlimited support with real people.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get comprehensive fundraising tools including donations, events, memberships, and auctions - all with zero fees. Crowdfunding platforms charge 2.9-7.5% fees and lack essential nonprofit features like donor management and recurring giving.
Zeffy charges zero platform fees - donors can leave voluntary contributions to support our mission. AngeLink takes 2.9% + 30¢ per transaction, while Spacehive charges 7.5% plus card fees. For a $1,000 donation, you'd lose $29-75 with other platforms but keep every dollar with Zeffy.
No. Crowdfunding platforms focus on one-time campaigns and lack essential nonprofit tools. Zeffy provides integrated donor management, recurring donations, event ticketing, membership management, online stores, and auctions - everything your nonprofit needs in one platform.
Zeffy provides unlimited support with real people who understand nonprofits. You get live chat, phone calls, and dedicated help whenever you need it. AngeLink offers limited business-hours support, while Spacehive only provides basic email help.
Crowdfunding platforms are built for one-time campaigns, not ongoing nonprofit operations. They lack donor management, recurring giving, event tools, and membership features. Plus, they charge 2.9-7.5% fees that eat into your mission funding.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
